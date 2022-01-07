原标题：高科技让中国跳台滑雪跨越式飞行

距离2022年北京冬奥会开幕将近30天时间，中国跳台滑雪集训队的成员正抓紧时间进行最后的冲刺。目前队伍已经回到国内，正在河北涞源训练基地进行冬奥选拔赛，此前为中国锁定一张奥运门票的男子选手宋祺武，目前在选拔赛中积分位列榜首。

2022年1月1日在斯洛文尼亚和俄罗斯柳布诺分别举行的2021—2022赛季跳台滑雪世界杯比赛结束。这也是北京冬奥会前，最后一场跳台滑雪冬奥会资格比赛。本站比赛结束后，国际雪联公布的最新一期资格名单中，云南小将彭清玥以25分入围。1月4日，全队已返回国内，前往河北涞源训练基地进行隔离和选拔赛。

跳台滑雪队目前为止获得一男两女的奥运资格，能够参加四个冬奥项目的比赛，同时在力争参加男子团体赛的资格。在获得跳台滑雪冬奥会参赛资格的人数上，中国队已经实现历史性突破。

在12月24日举行的中国冰雪媒体见面会中，中国跳台滑雪队领队许高航接受视频采访介绍，目前男运动员宋祺武和女运动员彭清玥、董冰已经获得奥运资格，参赛人数和项目数均是历届冬奥会新高。

据悉，本次冬奥选拔赛一共3站，男子跳台滑雪宋祺武表现出色，连夺第一后，位居选拔赛积分榜首。宋祺武在去年举行的跳台滑雪洲际杯中取得积分并锁定奥运门票。之后他又在大奖赛创造中国男子跳台滑雪国际A级比赛最好成绩。

据许高航介绍，在中国选手取得进步的背后，是科技冬奥的助力。中国从没有一座跳台滑雪台，到如今拥有了世界上最先进的跳台，以及附属的训练设施。在河北涞源基地，中国自主研发的风洞训练场地，可以帮助运动员将传统训练中几秒钟的飞行时间，拉长到3分钟。风洞设备，距离跳台只有500米。“运动员在风洞练好了新动作，可以马上去跳台进行转换，风洞可以模仿不同的气流，在零度平台训练助滑姿势时，里面还安装了测力平衡器，运动员可以看到风速角度、自己什么姿势风阻最小，以及什么姿势最平衡。据介绍，每一次运动员可以在风洞里练习3分钟，实际跳台滑雪一次飞行的时间只有4到6秒钟。一次风洞相当于真实飞行的几十次、上百次的时间积累。”许高航说。

文/本报记者 褚鹏

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