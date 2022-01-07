原标题：轨道交通将新增运营里程约25.6公里

报告原文：加速多网融合，提升地面公交与轨道交通接驳换乘便利度。

——《政府工作报告》

报告解读：近年来，北京市每年都有轨道交通新线（段）开通。今年，本市将加快推进3号线一期、12号线等9条（段）线路建设。其中，力争实现昌平线南延一期、16号线南段开通运营，新增运营里程约25.6公里。

不但运营里程加长，北京也将持续推进站城一体轨道微中心建设，让地铁融入城市生活。据了解，站城一体微中心一般是指地铁站点周边布局生活性服务业等多种功能和公共设施，使市民在完成日常通勤的同时，能够就近完成购物、娱乐等活动。目前，新建设的地铁站大多和周围商业进行一体化开发，于2021年12月31日开通的丽泽商务区站就预留了足够空间与周边进行一体化建设。

不仅是与城市，地铁还将与其他的交通方式融合发展。2022年北京将优化调整65条公交线路。北青报记者了解到，近年来，北京市优化调整公交线路除了为新建道路和小区提供服务外，另外一个主要功能就是接驳地铁线路，为市民出行提供便利。同时，北京市也将持续完成慢行系统（非机动车道和人行步道）建设，方便市民短途骑行或骑行换乘地铁。

文/本报记者 刘洋

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