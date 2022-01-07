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第五届全国税收公益广告作品征集暨展播活动正式启动

2022年01月07日09:24 | 来源：人民网
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人民网北京1月7日电 （记者车柯蒙）近日，由国家税务总局和国家广播电视总局联合主办的第五届全国税收公益广告作品征集暨展播活动正式拉开帷幕。

本届活动面向社会各界征集音频和视频两类税收公益广告作品，征集截止日期为2022年4月30日。活动确定七个征集主题，包括深化税收征管改革举措和成效、减税降费助力经济高质量发展、税收助力优化营商环境、税收与绿色发展等，并将通过严格评选把关，推出一批导向正确、主题鲜明、形式新颖、群众接受度高,尤其是基于纳税人缴费人视角的优秀税收公益广告作品。

据了解，自2016年以来，国家税务总局和国家广播电视总局已联合举办了四届全国税收公益广告作品征集暨展播活动，涌现出了一系列解读税费政策、宣传税收工作、展现税务担当、反映纳税人缴费人税费故事的优秀税收影视文化作品，引发社会各界关注和好评，活动品牌效应逐渐凸显。

(责编：李楠桦、吕骞)

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