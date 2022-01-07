2022年全国科技工作会议1月6日在京召开。这是向科技界发出的立足当下、面向未来的动员令和冲锋号角。

过去一年，我们亲历了党和国家历史上具有里程碑意义的大事。“两个一百年”奋斗目标历史交汇，我们开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。2022年是党的二十大召开之年，是全面实施《国家中长期科学和技术发展规划（2021—2035）》《“十四五”国家科技创新规划》，加快实现高水平科技自立自强的关键之年，在我国科技发展历程中具有重要意义。这个特殊节点召开的全国科技工作会议同样意义重大。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国科技事业实现历史性、整体性、格局性变化，科技实力迈上新的大台阶，为实现科技自立自强奠定了坚实基础。

在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期弱化三重压力，科技创新内外部环境发生深刻变化。从国际格局看，围绕科技创新的国际战略博弈更加激烈，主要国家不断强化创新部署，立体纵深竞争态势正在形成，系统性精确性围堵升级，迫切需要加快高水平科技自立自强。从科技发展态势看，新冠肺炎疫情影响新科技革命和产业变革走向，数字化转型加速推进，人工智能、前沿生物技术等颠覆性创新不断涌现。从发展需求看，应对三重压力、推动高质量发展、构建新发展格局，对科技创新的多层次需求更加迫切，保持经济平稳运行、打赢抗疫攻坚战、实现碳达峰碳中和，都需要科技提供有力支撑。

与新形势新要求相比，我国适应高水平科技自立自强需要的科技创新能力还有待提高，科技投入产出效益不高，战略科技力量统筹不够，科技政策落实落地不充分，科研生态和作风学风建设有待加强，必须以时不我待、只争朝夕的精神认真解决。

新形势下，以习近平同志为核心的党中央作出一系列新的重大决策，党的十九届六中全会、中央人才工作会议、两院院士大会等都对科技工作作出新的重要部署。特别是，不久前的中央经济工作会议首次将科技政策作为七大政策取向之一，提出科技政策要扎实落地。此次全国科技工作会议正是要分析形势、深化认识，进一步部署落实中央的各项决策任务。会议将2022年确定为科技政策落实年，就是要以更大力度确保中央的科技方针切实落地到创新链条的每一个环节，见真招、起实效。

万水千山，道不远人。科技强国不会一蹴而就，高水平科技自立自强不会自动实现，各级科技管理部门要真抓实干，在关键点上发力，以极大魄力和智慧，确保各个层面的科技政策执行不打折、不走样。广大科技界要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、推动高质量发展，以加快实现高水平科技自立自强为目标，攻坚克难、砥砺创新，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，以更加稳健踏实的步伐向科技强国迈进。

(责编：杨曦、陈键)