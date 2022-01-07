2020年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是在新冠肺炎疫情及中美贸易争端的严重冲击下，中国制造业经受住了巨大考验，实现了世界主要国家中制造强国发展指数最大增幅，充分彰显了体系完整优势。

5年间，中国制造强国发展指数由105.78增长到116.02。我国制造业总体趋势稳中向好，实现了市场快速响应，体现出对各类生产要素的强大动员组织能力，呈现出迎难而上、愈战愈勇的“韧性”，制造强国建设进程基本按照预期目标前进。

这是由中国工程院战略咨询中心、中国机械科学研究总院集团有限公司、国家工业信息安全发展研究中心近日发布的《2021中国制造强国发展指数报告》（以下简称《报告》）得出的最新结论。

“制造强国发展指数”自2015年起每年持续发布，已成为客观评价我国制造业整体水平的权威性指数。

发展不平衡不协调不充分的问题依然突出

《报告》显示，2020年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是在新冠肺炎疫情及中美贸易争端的严重冲击下，中国制造业经受住了巨大考验，实现了世界主要国家中制造强国发展指数最大增幅，在中国、美国、德国、日本、英国、法国、韩国、巴西、印度9国对比中，充分彰显了体系完整优势：规模优势唯一稳增，质量效益基本稳定，创新动能活力提升，强基固本初见成效，绿色低碳践行有力。9个国家2020年制造强国发展指数排名及所处阵列相较2019年均未发生变化；同时，我国虽仍处于全球制造业第三阵列，但与第一、二阵列国家制造强国发展指数差距不断缩小，追赶步伐持续加快。

今年的制造强国指数首次提出中国制造“韧性”特征。对此，中国工程院院士、南京航空航天大学校长单忠德表示，我国制造业的强大韧性体现在以下几个方面：积极应对国内外多重严峻挑战，实现了市场快速响应，实现对各类生产要素的强大动员组织能力；产业体系完整，产品门类齐全，不断深度融入全球产业链各个环节；虽然受制于某些主客观原因出现了一些波动，但总体趋势稳中向好，取得了阶段性成果，从具体指标来看，2015—2020年，我国制造业增加值由20.03万亿元增长到26.60万亿元，年均增速5.84%；制造业增加值占全球比重由26.29%提高到28.61%，在世界各主要经济体中位居首位；连续11年成为全球货物贸易第一大出口国，制造业出口占全球比重由18.45%提升至18.70%，特别是2020年首次超过德国成为世界最大的机械设备出口国，制造大国地位进一步巩固。

中国工程院院士朱高峰指出，从预测结果看，2020年，中国制造强国发展指数已与日本的水平十分接近，顺承当前的发展态势，在国内外宏观经济环境不发生重大变化的前提下，按照既定计划继续大力推进制造强国战略，我国能够在2025年迈入全球制造强国第二阵列。但必须清醒地认识到，我国制造业的发展得益于完整工业体系优势、广阔市场优势等多重红利叠加，而“质量效益”分项数值对制造强国发展指数贡献率仍有待提升，全社会增长的研发投入经费并未重点流向制造业，我国制造业发展不平衡不协调不充分的问题依然突出。

中国制造业要着眼长远、抓好当前

单忠德建议，“十四五”期间，一是要着力扭转我国经济发展“脱实向虚”导致的要素价格扭曲和资源错配现象。二是要进一步强化国家战略科技力量，努力构建完善与中国制造业完整产业体系相匹配、满足制造业转型升级重大需求的创新体系，打造各类高能级创新平台，有效增强创新能力。三是要加快进行产业基础能力评估，开展共性技术、高端技术、前瞻技术的联合攻关，解决“下游不信任上游、上游找不到下游”的应用难题，不断夯实产业基础。四是要提升盈利能力，着力打造一批核心竞争力强、带动作用明显、具有国际影响力的大型综合企业集团，培育一批在细分领域掌握独门绝技的“专精特新”与“单项冠军”企业，加快培育优秀企业。五是要加快推进制造业节能降耗和绿色低碳转型，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制，着力降低资源消耗。六是要不断提高产品质量与可靠性，鼓励优秀制造企业“走出去”参与国际合作，全力打造知名品牌。

朱高峰强调，中国制造业要着眼长远、抓好当前，解决脱实向虚、市场、资金、观念、作风、决策机制、人才和结构等一系列外部和内部问题，坚定不移推进制造强国。（记者 操秀英）

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