《2021中国制造强国发展指数报告》发布，专家指出——
2025年我国将迈入制造强国第二阵列
2020年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是在新冠肺炎疫情及中美贸易争端的严重冲击下，中国制造业经受住了巨大考验，实现了世界主要国家中制造强国发展指数最大增幅，充分彰显了体系完整优势。
5年间，中国制造强国发展指数由105.78增长到116.02。我国制造业总体趋势稳中向好，实现了市场快速响应，体现出对各类生产要素的强大动员组织能力，呈现出迎难而上、愈战愈勇的“韧性”，制造强国建设进程基本按照预期目标前进。
这是由中国工程院战略咨询中心、中国机械科学研究总院集团有限公司、国家工业信息安全发展研究中心近日发布的《2021中国制造强国发展指数报告》（以下简称《报告》）得出的最新结论。
“制造强国发展指数”自2015年起每年持续发布，已成为客观评价我国制造业整体水平的权威性指数。
发展不平衡不协调不充分的问题依然突出
《报告》显示，2020年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，特别是在新冠肺炎疫情及中美贸易争端的严重冲击下，中国制造业经受住了巨大考验，实现了世界主要国家中制造强国发展指数最大增幅，在中国、美国、德国、日本、英国、法国、韩国、巴西、印度9国对比中，充分彰显了体系完整优势：规模优势唯一稳增，质量效益基本稳定，创新动能活力提升，强基固本初见成效，绿色低碳践行有力。9个国家2020年制造强国发展指数排名及所处阵列相较2019年均未发生变化；同时，我国虽仍处于全球制造业第三阵列，但与第一、二阵列国家制造强国发展指数差距不断缩小，追赶步伐持续加快。
今年的制造强国指数首次提出中国制造“韧性”特征。对此，中国工程院院士、南京航空航天大学校长单忠德表示，我国制造业的强大韧性体现在以下几个方面：积极应对国内外多重严峻挑战，实现了市场快速响应，实现对各类生产要素的强大动员组织能力；产业体系完整，产品门类齐全，不断深度融入全球产业链各个环节；虽然受制于某些主客观原因出现了一些波动，但总体趋势稳中向好，取得了阶段性成果，从具体指标来看，2015—2020年，我国制造业增加值由20.03万亿元增长到26.60万亿元，年均增速5.84%；制造业增加值占全球比重由26.29%提高到28.61%，在世界各主要经济体中位居首位；连续11年成为全球货物贸易第一大出口国，制造业出口占全球比重由18.45%提升至18.70%，特别是2020年首次超过德国成为世界最大的机械设备出口国，制造大国地位进一步巩固。
中国工程院院士朱高峰指出，从预测结果看，2020年，中国制造强国发展指数已与日本的水平十分接近，顺承当前的发展态势，在国内外宏观经济环境不发生重大变化的前提下，按照既定计划继续大力推进制造强国战略，我国能够在2025年迈入全球制造强国第二阵列。但必须清醒地认识到，我国制造业的发展得益于完整工业体系优势、广阔市场优势等多重红利叠加，而“质量效益”分项数值对制造强国发展指数贡献率仍有待提升，全社会增长的研发投入经费并未重点流向制造业，我国制造业发展不平衡不协调不充分的问题依然突出。
中国制造业要着眼长远、抓好当前
单忠德建议，“十四五”期间，一是要着力扭转我国经济发展“脱实向虚”导致的要素价格扭曲和资源错配现象。二是要进一步强化国家战略科技力量，努力构建完善与中国制造业完整产业体系相匹配、满足制造业转型升级重大需求的创新体系，打造各类高能级创新平台，有效增强创新能力。三是要加快进行产业基础能力评估，开展共性技术、高端技术、前瞻技术的联合攻关，解决“下游不信任上游、上游找不到下游”的应用难题，不断夯实产业基础。四是要提升盈利能力，着力打造一批核心竞争力强、带动作用明显、具有国际影响力的大型综合企业集团，培育一批在细分领域掌握独门绝技的“专精特新”与“单项冠军”企业，加快培育优秀企业。五是要加快推进制造业节能降耗和绿色低碳转型，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制，着力降低资源消耗。六是要不断提高产品质量与可靠性，鼓励优秀制造企业“走出去”参与国际合作，全力打造知名品牌。
朱高峰强调，中国制造业要着眼长远、抓好当前，解决脱实向虚、市场、资金、观念、作风、决策机制、人才和结构等一系列外部和内部问题，坚定不移推进制造强国。（记者 操秀英）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第五届全国税收公益广告作品征集暨展播活动正式启动
- 人民网北京1月7日电 （记者车柯蒙）近日，由国家税务总局和国家广播电视总局联合主办的第五届全国税收公益广告作品征集暨展播活动正式拉开帷幕。 本届活动面向社会各界征集音频和视频两类税收公益广告作品，征集截止日期为2022年4月30日。…
相关新闻
- 评论
- 关注