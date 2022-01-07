本报记者 陈果静

原标题：金融与科技加快深度融合

近日，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025年）》。《规划》依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》制定，提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。

这是央行编制的第二轮金融科技发展规划。《规划》在简要回顾“十三五”时期金融科技发展的基础上，提出“十四五”时期金融科技发展愿景，明确金融科技发展的指导思想和4个基本原则、6个发展目标，确定了8项重点任务和5项保障措施。

“金融科技是技术驱动的金融创新。”招联金融首席研究员董希淼表示。“十四五”规划明确，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。《规划》按照“十四五”规划部署，从宏观层面对我国发展金融科技进行顶层设计和统筹规划，将进一步推动金融科技迈入高质量发展的新阶段，更充分发挥金融科技赋能作用，增强金融服务实体经济的能力和效率。

2019年8月，央行公布首轮金融科技发展规划——《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》，这份纲领性文件的出台，明确了金融科技发展方向、任务和路径，有力推动了金融科技良性有序发展。

“2022年伊始，央行及时编制第二轮《规划》并第一时间公布，意义重大、影响深远。”董希淼表示，上一轮规划明确了金融科技的基本定义，肯定了金融科技的积极意义，主要目标是建立健全金融科技“四梁八柱”顶层设计。经过近3年的努力，上述目标已经基本实现，金融科技正在成为驱动金融变革的重要引擎。在这种情况下，本轮《规划》重在解决金融科技发展不平衡不充分等问题，推动金融科技健全治理体系，完善数字基础设施，促进金融与科技更深度融合、更持续发展，更好地满足数字经济时代提出的新要求、新任务。

从内容看，8项重点任务是本轮《规划》的主体部分，从治理体系、数据要素、基础设施、核心技术、激活动能、智慧再造、审慎监管、发展基础等方面明确目标，具有较强的针对性和可行性；5项保障措施从试点示范、支撑保障、监测评估、营造环境、组织统筹等方面提出要求，为重点任务实施奠定基础、提供支持。

董希淼认为，总体而言，与上一轮规划相比，本轮《规划》全面顺应数字经济发展的趋势，重点任务更加明确，关键技术更加前沿，实施方向更加清晰。

董希淼建议，下一步，在本轮《规划》顶层设计下，金融管理部门应进一步完善相关的配套细则，金融机构应制定全方位数字化转型战略，推动金融科技深度应用，加快数字化转型。在发展金融科技的过程中，需要格外关注公平性和均衡性。如进一步扩大金融科技创新监管试点范围，在东北、西北地区以及农村地区选择相应的城市和场景进行试点应用；更加关注“数字鸿沟”和竞争失衡问题，强化反垄断和防止资本无序扩张，推动金融科技领域互联互通。同时，进一步发挥金融科技的普惠服务价值，在服务小微企业和个体工商户、服务乡村全面振兴中发挥更加突出的作用。

(责编：罗知之、陈键)