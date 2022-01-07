苏恒轩

原标题：推动普惠保险扩面提质

保险的本质是互帮互助、扶危济困，与共同富裕有着天然内在联系。通过保险保障功能的发挥，人民群众在各类风险事故中的经济损失得到补偿和化解，从而能够守护来之不易的共同富裕成果。在当前全社会推动共同富裕新形势下，着眼于让更多人民群众更加及时、有效地获得保险保障，大力发展普惠保险应成为民生领域的重要政策选择。

要始终把“全体人民享有”作为普惠保险发展的出发点和立足点，致力于让最广大人民群众享有公平均等的保险服务。普惠保险的发展应在深刻理解共同富裕科学内涵的基础上，准确把握其与共同富裕的内在联系，进一步认清方向、突出重点，推动扩面提质，在普及性和优惠性上下功夫。

让普惠保险形成最广泛的覆盖。作为行业内首批开展大病保险单位，中国人寿累计在全国承办大病保险项目200余个，覆盖城乡居民近3.6亿人，累计赔款1300多亿元。2020年以来，中国人寿又在18个省开展47项城市定制型医疗补充保险项目，保障层次进一步提升，仅一年多时间覆盖超千万名群众。

让人民群众实现低负担的购买。中国人寿深挖普惠保险产品设计，让客户像购买柴米油盐一样买得起。在贫困地区，为建档立卡贫困户、脱贫人群量身定做了“防贫保”系列产品，费率水平较同类商业保险产品降低25%以上，并且扩大了保障范围，用“小保费”撑起“大保障”。

让弱势群体风险可保。在积极推动“全民享有”的基础上，高度关注“弱势群体需要”，努力帮助他们解决保障难题，扎实推动全体人民迈向共同富裕。通过普惠保险解决方案，中国人寿“十三五”期间累计向2.5亿名老年人、2.2亿名学龄儿童、7125万户计生家庭提供保险保障。在慢病保险领域，创新开发了“国寿糖安宝医疗保险”，将数据生态与慢病管理相糅合，为占全国总人口10%的糖尿病人群提供保险保障及健康管理支持。

让特殊职业后顾无忧。近年来，中国人寿持续为现役军人、警察提供保险保障；面对新冠肺炎疫情，为抗疫一线的医护、社区工作人员提供保险保障，累计风险保额超1.2万亿元；服务脱贫攻坚，为扶贫干部开发综合意外伤害保险等专属产品；积极实施大学生村官综合保险计划，累计承保95万人次，支付赔款约6000万元。

让小微企业稳健经营。中国人寿积极以保险机制服务小微企业，结合小微企业特点，大力推广小型团体保单；疫情常态化防控之下，为近7万家小微企业提供复工复产保险保障；及时为小微企业主办理保单质押借款，大大缓解了小微企业资金压力。

让服务突破时空触手可及。在便利性和有效性上下功夫，打造参保群众满意的普惠保险，奋力创新打通普惠业务“最后一公里”，让人民群众获得更优的保险服务体验。

近年来，中国人寿基本形成了“网点到镇、人员到村、服务到户”的普惠保险服务格局。在信息技术飞速发展和农村通信基础设施不断完善的基础上，大力推进“指尖工程”，研发推广移动客户端，借助科技力量解决偏远地区保险服务难题，让产品和服务触手可达。

让赔付化繁为简一站服务。中国人寿主动对接各级政府，推动社保、民政、医院等机构与公司数据互联互通，在全国超2万家医疗机构实现商保直付，获益群众超530万人次。创新异地就医结算，推出“基本医保+大病保险+商业保险”政商一体化结算模式，成为地方政府解决老百姓“就医难、报销慢”问题的重要帮手。

民生所指，国运所系，民心所向，国寿所行。中国人寿将始终牢记初心使命，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实党中央决策部署，通过大力发展普惠保险，持续服务经济社会发展大局，全力守护人民美好生活，为早日实现共同富裕目标不懈贡献力量。

［作者系中国人寿保险（集团）公司副总裁兼寿险公司总裁］

(责编：罗知之、陈键)