国家网信办拟规定 不得诱导用户下载应用程序
2022年01月07日09:35 | 来源：科技日报
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新华社讯 （记者王思北）为了进一步规范移动互联网应用程序信息服务管理，国家网信办1月5日公布《移动互联网应用程序信息服务管理规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。征求意见稿提出，应用程序提供者不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，或者利用违法和不良信息诱导用户下载。
征求意见稿指出，应用程序为用户提供信息发布、即时通讯等服务的，应当对申请注册的用户进行基于移动电话号码、身份证件号码或者统一社会信用代码等方式的真实身份信息认证。用户不提供真实身份信息，或者冒用组织机构、他人身份信息进行虚假注册的，不得为其提供相关服务。
个人信息保护方面，征求意见稿要求从事应用程序个人信息处理活动应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，采取必要措施保障个人信息安全，不得以任何理由强制要求用户同意非必要的个人信息处理行为，不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。
此外，根据征求意见稿，应用程序提供者应当坚持最有利于未成年人的原则，关注未成年人健康成长，履行未成年人网络保护各项义务，严格落实未成年用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未成年用户提供诱导其沉迷的相关产品和服务。
(责编：杨曦、陈键)
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