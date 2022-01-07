李华林

原标题：股市研究岂能靠玄学

用“天干地支”“阴阳五行”来分析股市，甚至可以算出每个月上涨及下跌的概率？近日，这份此前引起投资圈热议的“玄学研报”《天干地支在择时中的应用初探》，其撰写人及相关机构受到了监管处罚。江西证监局决定对撰写人采取监管谈话、对相关机构采取出具警示函的行政监管措施。

“玄学研报”的出现并非个例。不久前，还有一家券商首席投顾在研报中采用金木水火土的理论，推测2022年的投资策略为“仁者无敌”，看好水、木、火属性行业。被网友戏谑“科学的尽头是神学”“交易之前先起一卦”。

证券研究报告本是严肃的金融课题，是基于证券专业知识，对经济基本面、企业行业发展等分析得出的研究成果。将“天干地支”“阴阳五行”等玄学理论运用到股市中，既偏离了作为专业机构、专业人士需秉持专业、合规、审慎的基本原则和态度，也离监管部门一直要求的“研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据”相去甚远。

以风水、算命等方法得出研报，普通人一眼就能看出的荒谬，为何某些专业人士反而“乐在其中”？这反映出当事人、当事机构对所处行业、所从事专业的不尊重，也折射出行业的浮躁风气。近年来，在券商研究服务竞争日趋激烈、研报市场供给日渐过剩的背景下，为博出位、吸眼球，某些从业人员剑走偏锋，在研报内容的新奇上大做文章，导致“泛娱乐化”“玄学化”的另类研报频频出现。

殊不知，券商出具的研报，不仅仅是一份金融消费品，还承载着市场和投资者的信任，起着价值投资、长期投资的重要导向作用。当前我国个人投资者达1.9亿人，其中相当一部分缺乏专业的投资分析能力，券商研报是其投资决策的重要参考依据，“玄学研报”、虚假研报的出现，无疑严重干扰了投资者的决策判断，影响了资本市场健康发展。

“玄学研报”等带来的负面影响，已经引起监管部门注意。近年来，针对券商研报合规性监管不断趋严，不少券商分析师及券商因研报不合规问题收到罚单。不过，要彻底“去玄学化”“去娱乐化”，切实提高券商研报整体质量，还需监管部门进一步加强监督管理，从严规范从业人员执业行为，对研究依据不充分、研究方法不审慎、质量控制和合规审查流于形式等问题进行严厉问责，以更好地保护投资者利益，净化市场环境。

研究业务是券商综合实力的重要一环，关系到券商声誉和长远发展。券商应加大业务投入、培育专业人才、强化合规管理，始终秉持客观、中立和科学的研究精神，坚持用专业说话、以质量取胜。实际上，不论市场竞争如何变幻，高质量的研报永远都是稀缺品，高水平的专业分析才能真正赢得受众。

还要看到，“玄学研报”之所以不时出现，与部分投资者“信玄不信科”也有一定关系。一些投资者投资股市既不看企业基本面，也不分析行业发展，而是迷信于“大师”“居士”们的“易经选股”。对这部分投资者来说，要及时清醒认识，股市不是玄学，投资不是赌博，幻想靠迷信获取财富，最终极有可能遭遇财产损失。

(责编：罗知之、陈键)