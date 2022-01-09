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山西在支撑先进制造业方面迈出更大步伐

锚定创新助升级（稳健前行开新局）

本报记者  胡  健  刘鑫焱  乔  栋
2022年01月09日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　“手撕钢”，更薄了。

　　2020年5月，习近平总书记在山西太钢不锈钢精密带钢有限公司考察调研时，拿起一片“手撕钢”仔细察看，用手指轻轻扭折了一下，不禁称赞：“工艺确实好，就像锡纸一样薄，百炼钢做成了绕指柔。”在生产车间门口，习近平总书记同围拢过来的职工代表亲切交流，“希望你们再接再厉，在高端制造业科技创新上不断勇攀高峰，在支撑先进制造业方面迈出新的更大步伐。”

　　“总书记的殷殷嘱托，让我们在创新发展上鼓足了劲，一刻不敢懈怠。我们不断改进工艺，把‘手撕钢’厚度做到了0.015毫米，不到一张普通A4纸厚度的1/4，实际宽度达到600毫米。”精密带钢公司经理王天翔介绍，“这也是目前世界上最宽最薄的不锈钢精密箔材。”

　　“我们坚定不移走高精尖产品路线，把技术掌握在自己手里。”王天翔介绍，2021年公司高附加值产品占比达85%，0.05毫米以下的“手撕钢”的产销量是2020年的2倍。

　　一片“手撕钢”，折射出太原传统企业加快转型升级的新进展新成效。据太原市统计局数据，2021年前11个月，太原市高技术制造业增加值占规上工业增加值的比重为16.9%，同比增长37%；工业战略性新兴产业增加值占规上工业增加值的比重为23.2%，同比增长19.5%。

　　钢材在变薄，煤矿在变“聪明”。

　　在山西焦煤集团西山煤电马兰矿集控中心，技术员按下中控平台上的按钮，远端的采煤机开始自动工作，滚滚“乌金”通过传输皮带涌向地面。

　　“一张高带宽、低时延、广连接的传输网络覆盖了马兰矿的每个角落。”西山煤电副总经理于建军说，“5G技术接入更多设备，意味着矿井的‘感官’更为敏锐。井下一有动向，这些设备就会将监测数据迅速传到指挥中心，地面可与井下实时对接、解决问题。”2021年，山西完成1000个智能化采煤工作面的建设目标，煤矿先进产能占比达到75%。

　　山西省委主要负责同志表示，山西在全方位推动高质量发展中，传统优势产业要率先转型，实现内涵集约发展，突出智能化、绿色化、服务化。2021年前11个月，山西规模以上工业中，装备制造业增加值增长27.3%，高技术制造业增加值增长39.3%，工业战略性新兴产业增加值增长22.1%。

　　


　　《 人民日报 》（ 2022年01月09日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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