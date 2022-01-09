西气东输年输气量首超千亿立方米（新数据 新看点）
投产以来累计输送逾7000亿立方米
2022年01月09日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月8日电 （记者冉永平）记者日前从国家管网集团获悉：西气东输管道系统2021年累计输送天然气超过1000亿立方米，这是此管道系统年输气量首次超过千亿立方米。
西气东输工程是实施西部大开发战略的标志性工程，也是国家管网集团运营管理的“全国一张网”骨干天然气管道。目前，我国干线天然气管网的一次入网量为每年1900亿立方米，西气东输管道系统输量占总量的50%以上。西气东输管道自投产以来，累计输送天然气超7000亿立方米，惠及我国西部、长三角、珠三角、华中等地区的400多个城市、3000余家大中型企业和近5亿人口。据测算，7000亿立方米天然气折合替代标煤9.32亿吨，减少二氧化碳排放10.24亿吨、粉尘5.08亿吨。
《 人民日报 》（ 2022年01月09日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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