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神舟十三号航天员乘组圆满完成手控遥操作 天舟二号货运飞船与空间站组合体交会对接试验

2022年01月09日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月8日电　（记者余建斌）据中国载人航天工程办公室消息：北京时间2022年1月8日7点55分，经过约2小时，神舟十三号航天员乘组在地面科技人员的密切协同下，在空间站核心舱内采取手控遥操作方式，圆满完成了天舟二号货运飞船与空间站组合体交会对接试验。

　　试验开始后，天舟二号货运飞船从核心舱节点舱前向端口分离，航天员通过手控遥操作方式，控制货运飞船撤离至预定停泊点，短暂停泊后，转入平移靠拢段，控制货运飞船与空间站组合体精准完成前向交会对接。

　　手控遥操作交会对接作为空间站与来访飞行器交会对接的重要模式，是无人来访飞行器自动交会对接的备份手段。此次试验，是首次由航天员在轨利用手控遥操作设备，控制货运飞船与空间站进行交会对接，初步验证了空间站与来访飞行器手控遥操作系统的功能、性能以及天地间协同工作程序的合理性。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月09日 02 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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