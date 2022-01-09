本报北京1月8日电 （记者葛孟超）记者从国家外汇管理局获悉：截至2021年12月末，我国外汇储备规模为32502亿美元，较11月末上升278亿美元，升幅为0.86%。

2021年12月，外汇市场运行总体平稳，跨境资金流动活跃有序。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受新冠肺炎疫情、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模上升。

王春英表示，当前全球疫情和世界经济形势复杂严峻，国际金融市场仍面临较多不稳定不确定因素。但我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，经济韧性强、长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

《 人民日报 》（ 2022年01月09日 02 版）

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