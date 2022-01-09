南水北调东中线调水量超500亿立方米
北京冬奥会重要场馆用上“南水”
2022年01月09日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月8日电 （记者王浩）截至1月7日23时，南水北调东、中线工程累计调水量突破500亿立方米。其中中线一期工程累计调水447.12亿立方米，东线一期工程累计调水入山东52.88亿立方米。南水北调水已成为北京城市自来水厂的主力水源，为北京2022年冬奥会和冬残奥会提供水资源保障，国家体育场、国家速滑馆和首都体育馆等重要场馆都已用上“南水”。
水利部已经下达了2021—2022年度调水计划，中国南水北调集团将持续提升调度能力、完善调度手段，有效把握调水时机，发挥工程潜能，力争在确保圆满完成调水任务的基础上实现调水量新突破。据了解，今年南水北调后续工程的前期工作将有突破。引江补汉工程是推进南水北调后续工程高质量发展首个拟开工项目，中国南水北调集团将全力做好引江补汉工程机构组建、资金筹措、人员配置、施工组织、关键施工技术研究等各方面准备，同时积极推动东线二期工程规划完善报批等各项前期工作。
《 人民日报 》（ 2022年01月09日 04 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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