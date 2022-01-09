雪村老屋 山里人家（寻找最美乡村·锦江木屋村）
2022年01月09日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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古朴村落。
村中游客。
木屋一景。
锦江木屋村坐落于吉林省白山市抚松县漫江镇的山林之中，以传统木屋闻名。在此，游客可以感受白山黑水的壮丽，体验山里人家的生活。
木屋是当地特有的民居建筑。村民选用有油脂、抗腐蚀的落叶松为材料，圆木纵横建成墙壁，涂抹黄土填补缝隙，建成耐用的木屋。近年来，为保护森林资源，当地居民不再伐木建房，而是用心修缮老屋，成立旅游专业合作社，发展民宿等特色旅游产业。
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《 人民日报 》（ 2022年01月09日 04 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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