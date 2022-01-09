本报北京1月8日电 （记者冯华）记者从国家航天局获悉：在迎来嫦娥四号着陆月球3周年之际，1月6日，玉兔二号月球车行驶里程突破1000米，达到1003.9米。目前处于第三十八月昼工作期，工况正常。

3年以来，在飞控人员精准控制下，嫦娥四号着陆器、巡视器、中继星完成了一个又一个艰巨的任务，在月背征途中不断刷新自己的纪录，继续探寻月球背面的奥秘。据介绍，下一个月昼，玉兔二号将近距离探测目标石块，并对它身后的大型撞击坑进行感知。

《 人民日报 》（ 2022年01月09日 04 版）

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