新华社北京1月7日电题：民航强国建设如何着力？——民航局发展计划司负责人谈《“十四五”民用航空发展规划》

新华社记者周圆

民航是我国经济社会发展重要的战略产业。《“十四五”民用航空发展规划》于7日对外公布，全面开启多领域民航强国建设新征程。

“十四五”期间，民航强国建设如何着力？怎样推进行业恢复发展？如何满足人民美好航空出行需求？对此，民航局发展计划司司长韩钧接受了新华社记者采访。

“两步走”，合理把控发展节奏

回望“十三五”，中国民航交出了一张亮眼的成绩单：

航空安全创造最好纪录，安全运送旅客27.3亿人次；保障能力显著增强，颁证运输机场覆盖91.7%地级市；战略地位更加凸显，民航旅客周转量在综合交通中占比提升至33%……

“我们也清醒地认识到，行业仍存在关键资源不足、效率不高、科技自主创新能力有待提升等问题。”韩钧表示，这些成就和问题都是科学制定民航“十四五”规划的基础。

世纪疫情袭来，民航业是受冲击最明显的行业之一。

“总体而言，‘十四五’时期支撑我国民航持续较快增长的基本面没有改变，航空市场增长潜力巨大，仍处于重要的战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。”韩钧给出判断。

据韩钧介绍，在综合研判我国航空市场恢复趋势的基础上，规划合理把控发展节奏, 将民航“十四五”发展分为两个阶段：

——2021年至2022年是恢复期和积蓄期，进一步巩固拓展疫情防控和民航发展成果。

“这一时期要利用好市场恢复阶段民航运行总量低负载期，加快重大项目实施，抓紧推进重大改革，合理调控运力投放，稳定扶持政策，积蓄发展动能，促进行业恢复增长。”韩钧分析道。

——2023年至2025年是增长期和释放期，重点要扩大国内市场、恢复国际市场，释放改革成效，提高对外开放水平。

韩钧解释说，这一时期要着力增强创新发展动能，加快提升容量规模和质量效率，全方位推进民航高质量发展。

聚焦民生，满足人民美好航空出行需求

“满足人民群众不断增长的美好航空需求，是民航发展的根本要求和基本使命。”韩钧说。

数据显示，截至2020年底，全国航空人口数已达到3.8亿。其中，“十三五”期间新增航空人口数达到2.1亿，越来越多三四线城市居民享受到航空服务；全国233个机场实现了国内航班无纸化便捷出行；电子临时乘机证明系统启用。此外，航空服务覆盖了82.6%的脱贫地区人口，脱贫地区机场每天至少有一个航班联通省会的区域枢纽机场……

展望“十四五”，美好航空出行将是一幅怎样的图景？

规划中的一组数据给出了答案——

预计到2025年，民用运输机场数量将达270个以上，保障航班起降1700万架次，旅客运输量9.3亿人次；市地级行政中心60分钟到运输机场覆盖率达80%，枢纽机场轨道接入率达80%；通航国家和地区超过70个，其中共建“一带一路”国家超过50个。

韩钧表示，规划提出树立民航系统安全观，加快构建现代化的国家综合机场体系和空中交通管理体系，覆盖广泛、多元高效的航空服务体系等，以期更好地服务国家战略和人民航空出行。

旅客刷脸出行、行李“门到门”、不同交通方式换乘只需一次安检……以“出行一张脸、物流一张单、通关一次检、运行一张网、监管一平台”为主要内容的“智慧民航”新业态加快形成，航空出行从“走得了”向“走得快”“行得好”转变。

“智慧民航是未来民航发展的大蓝图，‘十四五’时期将全面实施以智慧民航建设为牵引的发展战略。”韩钧介绍说，当前智慧民航建设的顶层架构已基本成型。未来将以智慧出行、智慧空管、智慧机场、智慧监管为四个核心抓手，不断增强人民对民航发展的获得感、幸福感、安全感。

当好“先行官”，服务国家重大战略

民航业是构建现代综合交通运输体系的重要组成部分，对经济社会发展具有战略性、基础性和先导性作用。

“规划要求民航业充分发挥通达性强、效率高和品质优的比较优势，更好地服务和支撑国家重大战略。”韩钧说。

——加快构建“干支通、全网联”的国家航线网络体系，打通客运、货运和通用的服务边界，积极支撑以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；

——以推进世界级机场群发展为支撑，服务京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等区域重大战略，同时针对东中西部区域发展特征，提出民航区域发展战略举措；

——“双碳”目标背景下，加快形成民航全领域、全主体、全要素、全周期的绿色低碳循环发展模式，“十四五”时期，行业碳排放量将显著降低；

——聚焦民航业重大需求、发展瓶颈和科技前沿，加强关键技术攻关和自主创新产品应用，系统谋划保障国产民机发展的支撑体系和政策体系……

高质量发展是“十四五”时期民航发展进入新阶段的时代主题。在韩钧看来，未来民航业将以高质量发展为牵引，发挥民航运输的先行作用，与国家战略同频共振。

“‘十四五’时期，力争在重点领域、关键环节取得突破，促进民航高质量发展，充分发挥民航对构建新发展格局的重要作用。”韩钧说。

(责编：胡永秋、白宇)