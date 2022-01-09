原标题：2021年北向资金流入超4300亿元 外资热情拥抱中国资产

尽管面临疫情反复等多重不利因素，外资在2021年的流入仍然保持强劲态势。数据显示，2021年北向资金连续12个月净流入，累计净流入约4322亿元，创年度净流入历史新高。在总量刷新纪录的同时，投资结构更有看点，制造业配置力度大幅提升，表明外资高度关注和认可我国实体经济高质量发展。

专家表示，随着我国资本市场对外开放不断推进，宏观经济持续稳步恢复，2022年外资将继续积极拥抱中国资产，共享中国发展成果与机遇。

基本面向好吸引外资流入

回望2021年年初，海外疫情反复，叠加主要国际指数公司已基本完成对A股的纳入，被动资金增量规模逐渐减少，市场普遍对北向资金流入A股规模持保守态度，但此后的统计结果表明，北向资金流入强劲程度完全出乎市场意料。

北向资金流入为何逆势创新高？专家认为，这主要得益于我国经济表现稳健、政策环境不断向好和市场生态持续完善。

“我国在全球范围内率先控制住了疫情，经济率先复苏，发展韧性持续显现，吸引外资持续流入。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示。国家统计局发布的最新数据也印证了这一点，2021年11月份，国民经济继续保持恢复态势，工农业生产稳中有升，就业形势总体稳定，高质量发展稳步推进。

中金公司研究部执行总经理李求索表示，疫情冲击下中国经济增长较其他市场更稳定，中国仍是全球成长标的主要聚集地，龙头公司相较国际可比公司的估值也更有吸引力。

反观海外，受疫情反复等因素影响，一些国家经济和社会问题十分严峻。“为应对疫情冲击，一些国家实施了大规模量化宽松政策，带来资产价值重估，国际‘聪明钱’需要主动寻找避风港。”田利辉表示。

我国资本市场推出的一系列双向开放新举措，包括降低外资准入门槛、促进跨境投资便利化和自由化、丰富国际化金融产品等，便利了北向资金投资。此外，近一年来人民币汇率总体呈现升值态势，加之A股估值较低，吸引国际资本进入中国资本市场。

“资本市场高水平对外开放有序推进，注册制改革蹄疾步稳，市场生态持续向好。多重因素支撑下，外资进入中国资本市场的意愿不断提高。”招商基金研究部首席经济学家李湛表示。

看好中国制造业发展

总的来看，2021年北向资金呈现规模上升、主动增配、关注制造业等特点。“北向资金中主动配置型资金占比有所提高。”李湛表示，2019年，MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数集中纳入或扩大A股的纳入因子，在此背景下，当年北向资金流入额超3500亿元。

2021年，国际指数公司暂未进一步提升A股的纳入因子。“这意味着，2021年逾4000亿元的外资流入并非被动资金跟随指数机械配置的结果，而是主动型资金增配A股，表明我国资本市场的配置价值和吸引力在不断提高。”李湛表示。

北向资金一向有“聪明钱”之称，其配置动向既能显示外资对某一行业前景的判断，更可透视宏观经济发展之变。中金公司数据显示，当前外资绝对仓位仍然集中在消费类股票，如家用电器、休闲服务和食品饮料等行业。同时，北向资金对于我国制造业的关注度不断提高，2021年北向资金中有过半净买入都流向中游制造业。在4000多亿元的净买入中，有超过1000亿元流入电气设备行业，化工、电子两个行业也分别获得567亿元、472亿元的净买入。

“我国制造业具有产业链‘大、长、全’、工程师红利等独特竞争优势。2021年我国制造业面对各项挑战仍保持快速发展，竞争力逐渐得到认可，带动外资对于我国制造业的配置增加。”李求索表示。

李湛认为，北向资金配置行业变化说明外资投资中国的逻辑已经悄然改变，除了庞大的消费市场，我国先进制造业、高端制造业也越来越被国际认可，在碳中和等新兴领域的实力和话语权也逐渐提高。同时，北向资金大幅流入也将促进这些行业进一步发展，有利于推动实体经济走向高质量发展。

有望保持强劲流入态势

展望2022年，市场对北向资金的流入普遍持乐观态度。

“外资将继续拥抱中国资产。”李湛表示，中央经济工作会议部署2022年经济工作时提出继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。在宏观政策的有力支持下，2022年我国经济有望延续稳步复苏态势，企业基本面将持续向好，对外资吸引力会进一步提升。

中金公司研究部认为，2022年海外供应链风险或将带来人民币升值压力，推动外资配置中国资产。同时，中国经济高成长性、制造业高竞争力以及资本市场进一步开放，有望继续吸引外资。

“虽然经历了多年的持续流入，但当前外资在A股的持股比例仍然偏低，中国经济增长仍有韧性，制造业优势仍将长期保持，北向资金流入将继续扩容。”田利辉表示，当前我国资本市场已成长为全球重要金融市场，A股总市值超过90万亿元，上市公司数量逾4000家，较大的经济体量蕴含着强大的资金承接能力。

为进一步吸引海外投资者进入中国市场，推动A股市场实现更大发展，近年来，我国一方面扩大开放之门，一方面着力扫清外资进入的各类障碍。前不久，证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见，对所谓“假外资”实施严格监管，以促进市场不断走向规范与透明，更好地便利真外资真投资。

更多对外开放举措正在酝酿。中国证监会主席易会满日前公开表示，正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大开放的相关举措，包括继续拓宽沪深港通标的范围，拓展和优化沪伦通制度，扩大商品和金融期货国际化品种供给，推动建立境外从业人员资质认证机制等。

“随着我国资本市场持续推进对外开放，未来北向资金进入步伐将不断加快，外资对中国资本市场参与度将越来越深。”田利辉建议，在尽快落地对外开放系列新举措的同时，还要注重统筹开放与防范风险的关系，相关部门要加强研判，完善跨境资本流动监测，防范外资大进大出引发金融风险。（本报记者 李华林）

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