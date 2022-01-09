原标题：北交所董事长徐明：北交所成立以来股票平均上涨98.9%

北京证券交易所董事长徐明8日表示，北交所开市以来，市场运行总体平稳，生态发生了积极变化。股票平均上涨98.9%，几乎翻了一倍，财富效应初步显现。

当天，第26届(2022年度)中国资本市场论坛在北京举行，徐明在论坛上称，北交所开市效应持续释放，重大改革取得积极效果。

他称，开市以来，市场功能明显恢复。日均成交较北交所设立之前的精选层增长3.04倍，整体年化换手率达到了434.26%，符合中小企业股票流动性的特征。

此外，北交所成立以来，股票平均上涨98.9%，几乎翻了一倍，财富效应初步显现。投资者数量也大幅度增加，2018年新三板投资者20多万，到精选层设立、北交所开市之前为170万投资者，现在达到475万投资者。同时，创新层和基础层因为有了北交所带动效应，全年成交额也上涨了19.76%。

尽管如此，徐明也强调，当前，北交所开市不到两个月，仍然处于规模建设、特色制度功能建设初期，良好资本市场文化与投早、投小、投新生态需要持续稳固。

他表示，下一步，北交所、新三板将紧紧围绕创新型中小企业主体，牢牢把握支持创新发展关键，坚持错位发展，聚焦更早、更小、更新，充分体现市场包容性、精准性。坚持一体发展，让处于不同发展阶段、拥有不同发展需求创新型中小企业，在各个市场层次当中找准位置，顺畅、高效、递进发展。(刘文文)

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