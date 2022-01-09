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中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐

2022年01月09日08:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国黄金消费市场渐回暖 “古法金”饰品获年轻消费者青睐

2022世界珠宝发展大会正在海口举行。8日在大会举行的“黄金分论坛”上，多位与会嘉宾认为中国黄金消费市场正在回暖，随着国内珠宝市场的消费升级和文化自信的崛起，年轻消费者更加注重产品的创新及产品背后的故事。而以设计、工艺与传统文化元素紧密融合的“古法金”，在国内黄金饰品消费市场中逐渐走俏。

黄金在中国市场其消费需求一直表现强劲，也让中国成为拉动全球黄金消费增长的主要力量。根据世界黄金协会去年第三季度的《全球黄金需求趋势报告》显示，中国市场去年第三季度的金饰需求达到157吨，同比增长32%，环比增长7%，基本恢复到疫情前的水平。

近几年来，黄金饰品市场文化和创新正在成为推动黄金饰品市场驶入新赛道的主要驱动力。

中国工商银行贵金属业务部副总经理李雪松介绍，目前黄金行业也有国潮兴起，主要呈现三个特点，颜值即正义、独特坚定个性化表达、对思想性的表达，90后和Z世代更亲睐这些特点。

传承了我国古代宫廷金银器制作技艺、并结合现代设计理念和运用现代精密加工技术的古法金，在为消费者带来了耳目一新的产品体验的同时，也因其浓郁的中国传统文化和非遗“记忆”而受到年轻一代消费者的青睐。

菜百股份首席设计师李根介绍，自疫情发生以来，消费者对珠宝金饰的需求在悄然变化，年轻消费者对于文创产品以及古法金产品的关注度更高，更加关注产品背后的故事。近年来，“菜百”已在营销渠道、产品设计、制作工艺等多方面形成“创新矩阵”，目前推出的文创产品和古法金产品，销量表现均不错。

世界黄金协会中国区资深分析师贾舒畅注意到，当前国内黄金市场中古法金产品风头正劲，古法金在全国珠宝零售门店当中的库存占到了第三位。针对目前金市消费的预期市场主要集中在40岁以下群体，他认为，未来零售门店将更加聚焦年轻一代消费者，主要在私域流量和社交媒体上发力，以年轻的方式，吸引年轻的群体，激活现有客户，实现二次销售。

以黄金珠宝行业头部品牌周大福为例，2021年其推出的古法金品类“传承”系列，共销售了185万件。周大福珠宝集团有限公司董事总经理陈世昌介绍，为更好地与消费者互联互通，该集团通过云柜台、数码化定制平台等服务实现智能化零售，同时还会进行系列产品创新，满足消费者多元化的需求。

“古法金”饰品的出现让更多人关注到古法工艺之美，那么古法黄金如何实现国际化？TTF高级珠宝品牌创始人吴峰华认为，古法黄金的国际化说到底是中国传统文化的国际化、中国品牌的国际化。具体来说，可将中国特色的设计灵感与工艺与西方珠宝文化进行结合，开发出东西融汇的珠宝产品，向国际市场传递属于中国特有的珠宝文化特色与工艺价值。

“消费者觉得金饰不够时尚，与他们的生活圈层情感联系薄弱。”世界黄金协会行业拓展及营销经理张琦表示，针对这些挑战，零售商需要重新建立年轻消费者与金饰的情感联系、改善金饰形象深挖年轻消费者市场，让品牌年轻化、产品创新化、推广社交化。(符宇群)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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