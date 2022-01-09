原标题：观察：中国首条民营控股高铁开通之“时”与“势”

杭台高铁首趟列车即将发车。 张煜欢 摄

1月8日，随着浙江省委书记袁家军在杭州宣布“杭台高速铁路开通”，两趟首发复兴号列车同时从台州站、嵊州新昌站开出，中国首条民营控股高铁——杭台高铁正式开通运营。当日浙江在杭州设开通仪式主会场，在台州、嵊州新昌设分会场。

当中国已迈入高铁时代十余载，高铁运营里程已突破4万公里的当下，为何浙江这条新高铁再次聚焦关注？

其背后的“时”与“势”颇具深意。“六年磨一剑”，肩负铁路投融资体制改革使命的杭台高铁，在中国铁路改革发展史上刻下又一里程碑。而在长三角一体化发展及共同富裕被不断提及的当下，这条集“惠民”“文化”“旅游”多重标签于一身的高铁，亦为沿线近千万民众美好生活铺下新的轨道。

“六年磨一剑”：以改革创新实现里程碑式突破

杭台高铁是条名副其实的“改革之路”。

2015年12月，杭台高铁被国家发改委确定为中国首批八个社会资本投资铁路示范项目之一。这一探索实践，成为中国铁路改革发展史上具有里程碑式意义的突破。

在八个项目中，来自浙江的杭台高铁率先成功揭开面纱。

“浙江能走在前面，我认为主要得益于全面深化改革开放的大环境，以及浙江的‘改革基因’。”浙江省发展改革委党组成员、浙江省发展规划研究院院长周华富接受中新网采访时说。

在其看来，面对铁路投融资体制改革的种种困难，浙江的改革精神与民营经济的强大活力起到重要作用。

改革开放以来，民营经济成为浙江经济发展宝贵资源，贡献了该省60%以上的GDP、70%以上的税收、80%以上的就业、90%以上的企业数量。就在杭台高铁开通的前一天，浙江高规格举办全省民营经济发展大会，袁家军在会上称，“民营经济是浙江发展的金名片，是浙江经济的最大特色和最大优势。”

这一特色与优势，在探路铁路投融资体制改革上显现了出来。

杭台高铁首趟列车即将发车。 张煜欢 摄

在多方协力下，2017年9月该项目正式落地，浙江省政府与复星国际牵头的民营资本联合体签署《杭绍台铁路PPP项目投资合同》，项目股比为：民营联合体51%，中国铁路发展基金公司15%、浙江省(交通投资集团)13.6%、台州市(铁路建设投资有限公司)10.2%、绍兴市(交通投资集团有限公司)10.2%。

“通过这一模式，民营资本的市场力量被大大调动起来，实现了‘集中力量办大事’的效果。”周华富说。

项目落地后三个月，杭台高铁正式开工建设。周华富坦言，该铁路的实施、推进过程比想象中要“顺利得多”。“在民营资本参与过程中，杭台高铁的投资控制、进度控制、质量控制等方面都十分规范，为如期开通打下了坚实基础。”

历经1400多个日夜，克服台风、新冠肺炎疫情等不利因素影响，杭台高铁在有序、快速推进中，还创造了椒江特大桥主墩钻孔桩深度达143米、华东地区最长隧道(东茗隧道18.226公里)、首个单洞四线大断面隧道等多项高铁建设施工纪录。

“可以说杭台高铁为铁路投融资体制改革创新作出了极好示范，目前浙江的第二条民营控股高铁也在加快建设中，它们将为浙江经济社会发展注入新的活力。”周华富说。

民众在台州站内合影留念。 张煜欢 摄

融入长三角：串起共富路上新奔头

如何让百姓共享改革成果？杭台高铁也是一条惠民的“共富之路”。

杭台高铁连接浙江省杭州、绍兴、台州三市，全线266公里，设计时速350公里，设绍兴北、上虞南、嵊州北、嵊州新昌、天台山、临海、台州、温岭8个车站，项目开通后，嵊州、新昌、天台等地结束了不通铁路的历史。

来自嵊州市铁路项目工程建设指挥部的达波是杭台高铁建设的参与者之一。从大学选择交通专业起，他就开始期盼有条通向家乡嵊州的高铁。“这次真的圆梦了。我身边好多老一辈最强烈的愿望就是乘着高铁直达北京，看一看天安门。过去我们到北京还要在杭州转车，起码需要花上大半天时间。”

在长三角一体化时代，杭台高铁连通沪昆、商合杭、宁杭、杭黄、杭深高铁，融入长三角地区高铁网。台州到杭州最快铁路出行时间缩短至1小时左右，扩大了浙江“一小时交通圈”范围，极大便利长三角地区交通出行。

“作为一个在杭州上班的台州人，以前我回趟家都要两三个小时才能到，现在回去只要一个多小时。”在首趟杭台高铁G9308次列车上，杭州客运段乘务员泮琼还向旅客介绍台州当地美食、美景，欢迎人们去其家乡做客。

杭台高铁还是浙江的一条“黄金旅游通道”。浙江省发展规划研究院铁路所杭绍台铁路专线负责人徐斌称，杭台高铁途经“浙东唐诗之路”，沿线串联起鲁迅故里、天姥山景区、天台山景区等大批名胜古迹。

“像绍兴的鲁迅故里等景区离高铁站只有十几分钟路程，来旅游的人下了车就能畅游畅玩。”徐斌说。

让民营经济反哺地方发展，让好景致与旅客更亲近，让家乡和游子不再遥远，这条新铁路串联起沿线城市，紧密了城与城、人与人之间的关系，也让美好幸福生活更多了一种可能。(张煜欢)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)