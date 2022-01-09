原标题：云南永善佛滩顺河梯级电站全面推进建设

日前，云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河梯级电站开发建设全面推进仪式，该电站建成后将带动当地搬迁移民创业，逐步致富，开创新生活。

据介绍，佛滩顺河梯级电站由永善县鸿顺水电开发有限责任公司开发建设，是由永善县溪洛渡水电站的搬迁移民们组建公司开发的创业项目，于2014年4月正式启动建设。

永善县鸿顺水电开发有限责任公司总经理万先鸿介绍，佛滩顺河梯级电站已完成第四级电站建设，并相继启动了一级、二级、三级电站建设，四级电站总共装机13540千瓦，概算总投资1.26亿元。

“这是一个搬迁移民创业项目，电站建成后，将安置移民们的就业问题。”万先鸿表示，2002年，溪洛渡水电站修建时，云南境内沿岸涉及村民4700余户移民搬迁，他就是当地搬迁移民代表之一。如今，他与近50名搬迁移民共同参与佛滩顺河梯级电站建设，“电站建成后，我们将依托顺河村的旅游资源开发乡村旅游项目，进一步解决溪洛渡水电站移民的就业问题，确保溪洛渡水电站移民搬得出、稳得住、逐步能致富”。

参与创业的搬迁移民者苑传林表示，“现在我在佛滩顺河梯级电站工作，每个月收入3000元，这是我的唯一收入来源。希望电站建成以后能进一步增收，生活可以更好。”

下一步，施工方将大力推进工程建设，尽快完成一、二、三级水电站引水隧道开挖工程。据悉，四个电站计划在2022年9月全部并网发电运营。(罗婕)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)