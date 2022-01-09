原标题：中老铁路的背后 “税务专车”一路同行

2021年12月3日中老铁路正式开通运营，仅需三小时“绿巨人”列车就能从昆明循迹钢铁丝路，翻山越岭，驶达“象往”之地的西双版纳。

政策赋能 铁路建设“行稳致远”

在中老铁路精调作业现场，轰鸣声不断，一台台由铁建装备研发生产的大型养路机械正在有条不紊地进行着捣固、稳定、配砟整形作业，用它们的钢铁之躯为这条承载着“一带一路”美好愿景的线路强基固本。

据悉，铁路新线铺轨后会存在一些肉眼观测不到的高低起伏或不平顺的情况，这就需要在通车前对线路进行精调施工。为了在短时间内把这长达1000多公里的线路调整到这么小的误差内，确保中老铁路能够在年底通车，中国铁建高新装备股份有限公司生产的大型养路机械作为铁路建设的“神兵利器”，在中老铁路的建设中扮演着重要角色。

为了保护和推动中国铁建高新装备股份有限公司科研创新，税务部门不遗余力地提供了税收政策支持和帮扶。据该企业的税收管理员昆明市官渡区税务局的尹秋丽介绍，税务部门专门指派研发方面的业务团队“把脉问诊”，依据该公司的实际情况不折不扣地落实落细税收优惠政策，中老铁路施工关键期的2021年前三个季度，该公司共享受加计扣除研发费用9840万元，为企业减免了企业所得税2460万元，研发费用加计扣除优惠政策减轻了企业负担，进一步激发了企业的研发热情，“轻装上阵”使得企业能投入更多资金去研发质量过硬、技术一流的大型养路机械，养路机械的投入缩短了线路精调周期，推动普洱、西双版纳迈入“高铁时代”，税收政策为中老铁路建设注入了澎湃动力。

精细服务 涉税业务“全程无忧”

玉溪市元江县境内，跨越红河深切“V”字型峡谷上的红色钢铁巨龙吸引了世界各地的目光。全长832.2米的元江双线特大桥是中老铁路国内段玉磨铁路的关键控制性工程，于2020年7月1日顺利合龙，中铁四局钢结构建筑有限公司是该工程的施工团队之一。

“元江双线特大桥能够在预定时间顺利合龙，离不开各行各业的付出与努力，其中税务部门高效、优质的服务让工程的建设涉税“全程无忧”。”税务部门“不打烊”“全方位”“精细化”的服务，让中铁四局钢结构建筑有限公司玉磨铁路项目经理部财务部副部长黄奇不禁称赞。

据了解，自2016年该大桥开工建设以来，玉溪税务部门坚持靠前服务，主动梳理玉磨铁路段施工企业遇到的“痛、难、堵”点问题，建立企业动态问题清单，以企业的需求导向，一方面通过税收数据分析，精准筛选符合享受税费优惠政策的企业，利用电子税务局、微信、QQ等平台向纳税人精准推送优惠政策信息，确保纳税人应享快享；另一方面，税务工作人员深入企业工地，分税种、分批次地对企业财务进行专业、高质量的税费优惠政策辅导，确保纳税人应享尽享。

“现在纳税人往税务局跑的频次越来越少，需要准备的申报材料越来越薄，到手的政策优惠是越来越多，纳税服务的质量也是越来越优。我相信在越发智能、高效、人性化的税收服务推动下，中老铁路沿线会吸引更多优质企业来投资、建厂。”黄奇对中老铁路沿线经济繁荣发展充满信心。

纾困解忧 项目推进“一路绿灯”

中铁十六局集团第四工程有限公司是磨憨站旅客服务中心、商业区、站前广场等基础设施的施工方，年底竣工时间越发临近，企业全体员工铆足干劲，实行三班倒，火力全开推进项目建设。为保障该项目顺利推进，西双版纳税务部门将其纳入重点项目报验户纳税人管理台账，实时掌握工程进度，指定联络员提供“一对一”的政策分析解读及账务处理操作，确保能及时解决好企业的涉税难题。

该企业办税人员周正明在首次申报2021年的环境保护税时遇到了难题，对于需要一定专业知识的征收子目及计税依据其在网上搜索资料、求助同事后依然一头雾水，眼看着征期就要结束，财务处理不好可能会影响项目推进，他连忙拿起电话向税企微信群中发送了求助信息。了解到企业的困境后，当地税务部门及时安排了经验丰富的业务骨干专门对接，纾困解难，经过与主管生态环境部门的沟通协调，帮助周正明确立了征收子目及计税依据，顺利地如期申报缴纳了环境保护税。

“一直以来，税务局工作人员把我们的财务工作当作他们自己的工作，帮助我们解决了铁路施工建设过程中的各个涉税难题，我们公司项目特别急，尤其是这次，财务不能掉链子，要赶着年底通车，幸好有税务部门的帮助，困扰我几个月的环境保护税的基本税目、计税依据及电子税务局的申报操作都一一迎刃而解，法规，税收政策疑惑都给我作了解答，这门课既宝贵又贴心，心中的包袱可算是放下了，我们公司才能继续全力以赴地开展项目建设，确保玉磨铁路如期运营。”周正明由衷地说道。

云南税务部门相关负责人表示，中老铁路开通后沿线地区将孕育出新的发展机遇，税务部门也将深入贯彻中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，充分释放税收职能作用，全力服务沿线产业开发，以精准的税务服务消除企业的后顾之忧，全力为中老铁路后续的经济建设继续贡献“税力量”。

近日，云南省永善县顺河村举行了佛滩顺河梯级电站开发建设全面推进仪式，该电站建成后将带动当地搬迁移民创业，逐步致富，开创新生活。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)