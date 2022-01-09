原标题：助力碳中和、碳达峰 “绿色基金”规模创新高

发展循环经济，瞄准新能源，实现碳中和变成为中国经济可持续发展的重要议题。伴随绿色发展资金需求的不断扩大，引导社会资金进入绿色领域成为当务之急，基金公司自2021年下半年开始，加大绿色投资的布局奏 ，根据不完全统计，目前布局绿色投资相关方向的基金公司已有50余家，其中易方达基金、鹏华基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金、工银瑞信基金、建信基金、景顺长城基金等公司布局力度较大。根据wind统计，2021年绿色投资相关主题基金发行量超过50只， 远超以往任何一个年份。

“绿色基金”规模接近8000亿

2021年9月《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》正式出台，标志着发展绿色股票指数正式成为国家战略，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场的大战已经打响，资本市场也已闻风而动，自去年初至今，碳交易板块指数提前走出了翻倍行情，绿色股票指数正在成为股市的领头羊。

按照相关政策，到2025年，与中国经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度要基本完备；到2035年，适应新时代生态文明建设要求的生态保护补偿制度基本定型。这意味着围绕绿色环保将会形成一个庞大的、长效的产业链，既有国家政策支持，也有社会大众全员参与，绿色生态产业将成为未来十五年之内的中国经济的重要增长极，相关的优质上市公司及行业龙头企业都将成为最大受益者。

伴随着绿色指数，绿色基金也进入发展快车道。2021年12月23日，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长黄丽萍表示，截至三季度末，绿色、可持续、ESG等方向的公私募基金数量接近1000只，规模合计7900多亿元，较去年底规模增长36%。其中，公募基金190多只，管理规模4100多亿元；私募基金800只，管理规模3700亿元，90%为股权创投基金。

50多家基金布局绿色投资

基金公司自2021年下半年开始，加大绿色投资的布局奏 ，根据不完全统计，目前布局绿色投资相关方向的基金公司已有50余家，其中易方达基金、鹏华基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金、工银瑞信基金、建信基金、景顺长城基金等公司布局力度较大。根据wind统计，2021年绿色投资相关主题基金发行量超过50只， 远超以往任何一个年份。

投资主题正在趋于多样化发展，比如替代能源，绿色运输，水和废物管理，可持续生活等。成立的50多只基金中，名称中一般都含有“ESG“、“低碳”、“碳中和”或“环保”等字样，主动管理型和指数型均有，其中指数型居多，而指数基金中，ETF又是主流。

此外以经济带为主题的概念也横空出世，2021年9月末易方达基金和南方基金领衔的长江保护主题ETF正式发行，这一聚焦国家长江经济带战略的主题指数基金，被称为绿色股票指数中的精华版，兼具经济效益、社会效益、生态效益。

目前目前市场上的绿色指数产品多为细分绿色主题概念基金，长江经济带作为中国经济高质量发展主力军、国内国际双循环主动脉、生态优先绿色发展主战场，覆盖近6亿人口、GDP总量近50万亿，占全国46%。国家高度重视长江经济带发展，系统规划了长江保护和发展战略任务，致力于将长江经济带打造成人与自然和谐共生的美丽中国样板。因此，这一板块既是未来绿色投资的主战场，也将是未来绿色指数的风向标。

除了绿色基金之外，偏股型基金也将绿色环保作为配置的重点，根据平安证券的研报，基于2021年中报的持股数据，公募基金重点配置在储能、光伏、氢能板块，三个行业的基金持仓市值占比分别达到5.60%、3.15%、1.76%，均处于超配状态；基金在风电、水电、电网、生物质能、采掘等板块配置相对较少，均处于低配状态。 从近四个报告期(19年年报、20年中报、20年年报、21年中报)来看，储能、光伏、氢能板块的配置比例呈持续增长趋势。尤其储能和光伏是公募基金在碳中和方面重点配置的板块。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)