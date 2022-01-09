原标题：2021全球产业发展论坛成功举办

日前，由清华大学社会科学学院、清华大学全球产业研究院主办的全球产业发展论坛（2021）以网络视频会议的形式召开。本次论坛以产业领军企业的责任为主题，汇聚了二十三位来自学界、企业界的嘉宾，围绕产业领军企业的产业引领、创新发展、社会责任等议题献计献策，共襄盛举。

清华大学党委常委、副校长杨斌在致辞中表示，党中央对科学界、学术界提出了“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展”的新要求。清华大学全球产业研究院将以此为己任，发挥多学科、跨学科的优势，搭建好学界与企业界合作的桥梁，努力打造成为全球产业经济研究的高地，中国产业发展的智库，中国产业领军企业的智囊，跨学科产研融合研究的平台。

中国上市公司协会会长宋志平在致辞中谈到培育企业综合优势的话题，提出要打造“四型”企业，即把美国式的创新加资本的模式与日德式的技术加管理模式结合起来，形成我国企业的一个综合发展模式，以保持长久竞争力。

清华大学全球产业研究院首席专家何志毅发布了中国产业领军企业图谱（2021）的研究成果，并表示将在《中国产业结构》一书的基础上，继续深化研究，拟于2022年第二季度发布全球产业领军企业的图谱。

清华大学社会科学学院教授李稻葵以“全球产业再布局与中国机遇”为主题，剖析了未来全球产业格局和趋势性变化。中国经济体制改革研究会副会长、国民经济研究所所长樊纲在“全球产业链的调整和中国企业所面临的机遇与挑战”的发言中指出讨论数字经济不能只看数字经济的供给方，更重要的是需求方的问题，特别是传统制造业中的重资产企业如何实现数字化是目前所面临的问题。

复旦大学产业经济学系主任芮明杰、上海交通大学行业研究院副院长颜世富、清华大学社会科学学院党委副书记戎珂，分别就制造业、能源互联网、数字产业等产业的发展问题，发表了“增强我国制造业国际竞争力的新思路”“双碳政策与能源互联网建设”“数字产业新生态和生态韧性”的看法。清华大学互联网产业研究院研究员林天强，南方科技大学风险院院长助理、副研究员吴柯，北京新瑞蒙代尔企业家研修学院研究员杨军也依次针对“元宇宙，新产业与未来定义权”“中国与瑞士的产业优势互补及合作前景”“美国实体清单制裁对中国产业的影响”进行了探讨。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)