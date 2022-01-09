原标题：西安生活必需品供应情况如何？商务部回应

8日在国务院联防联控机制新闻发布会上，有记者针对西安的生活必需品供应情况提问。

对此，商务部市场运行和消费促进司副司长王斌表示，陕西各级商务部门在当地党委、政府领导下，针对疫情管控提级后出现的门店开业率低、末端配送压力大、居民买菜难等问题，围绕“外保货源、内保畅通、末端保供”，及时采取相应措施，市场供应状况进一步改善。

他介绍，主要措施可以概括为三个方面∶

一是畅通货源通道。强化联保联供机制，向五大批发市场派驻人员，开通生活物资运输"绿色通道"，向重点企业开具“民生保供企业证明”，发放外地货运司机“暖心礼包”，制定蔬菜应急转场预案，稳定外调货源。目前，陕西生活必需品储备充足，23个主要农产品批发市场中22个正常营业；西安5大批发市场日均进货8000多吨、交易7000多吨，能够满足日常需要。西安市生活必需品价格总体平稳，蔬菜、猪肉价格冲高回落。

二是打通流通堵点。西安市先后发布3批重点保供企业和社区团购服务企业名单，发放保供货运车辆通行证，协调解决保供企业员工上岗问题，鼓励符合疫情防控要求的企业开门营业。1月7日，西安13家重点保供企业1722家门店中1045家正常营业，开业率比最低时提升30多个百分点。

三是加强末端配送。针对群众反映的生活必需品入户难问题，西安市采取相应措施，实行分区分级配送，并对外来人员等重点群体开展救助帮扶。目前的主要问题是零售终端开业率、人员到岗率仍然较低，部分社区送货配货精细化不够。1月7日，西安市疫情防控指挥部出台了生活必需品供应奖补政策、推进商贸服务和邮政快递复工复业措施，相信后续末端供应问题很快会得到解决。

王斌强调，疫情发生以来，各地在应急保供实践中总结了许多经验教训，以下三个方面值得各地学习借鉴∶一是坚持防疫、保供并重，注重发挥政府、市场、社会合力，强化协同保供。二是充分发挥市场主体作用，在严格落实精准防控措施前提下，支持生活必需品保供企业开门营业，切实解决员工上岗、物流配送等困难。三是实行分区分级分类保障，针对隔离人员、封控小区、管控小区、城中村、重点群体等，分类施策、细化措施、精准保障。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)