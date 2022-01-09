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西安战“疫”学子：科技筑牢“防疫墙” “互助文档”温情传

2022年01月09日08:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：西安战“疫”学子：科技筑牢“防疫墙” “互助文档”温情传

“作为大学生，我们学到了很多知识，也掌握了许多技能，但我们不应该只满足于此。”在积极参与战“疫”志愿者工作并创建起“疫情互助文档”后，“00后”高永凯对记者表示，“希望尽自己的微薄之力，让疫情结束的日子早点到来。”

2021年12月23日零时起，西安小区(村)、单位实行封闭式管理，至今，该市依然处在疫情防控关键期。但突如其来的“疫”霾并未打乱西安学子的生活，一群年轻人努力用知识“拼图”筑起了校园里的“防疫屏障”。

西安电子科技大学的高永凯就读于通信工程专业，他以一份“疫情互助文档”开启了自己的“抗疫之路”。高永凯介绍，2021年12月23日至今，他一直在做文档的维护工作。从最初的防疫物资统计到校内核酸检测点实时情况，这份文档的持续更新，也不断延续着同学们互助抗疫的温情与力量。

张玉鉴正在演示如何使用选餐小程序。 受访者供图

“疫情防控期间，我把学校近期即将举行的线上讲座和活动都放进文档，方便同学们了解最新资讯。同时，文档还设有问答板块和物资统计，帮助大家及时解决问题。”高永凯欣慰道，目前，“疫情互助文档”访问量超过30万人次，已成了疫情防控期间同学们的校园生活“宝典”。

“疫情互助文档”步上正轨，高永凯又琢磨起更有效的“疫情互助”新方式。在与多个同学的合作下，他们建立起信息聚合平台，通过网站可视化、高性能检索等方式将信息整合，并添加了校内核酸检测排队时长的预估功能。“目前该平台不仅可以通过网页访问，也可以通过小程序进行访问，可传播性和便携性都更高了。”

与高永凯一样，就读于计算机科学与技术学院的张玉鉴也选择了“科技抗疫”，助力校园的疫情防控。“目前每间宿舍只有一人能在规定时间内出门带饭，在食堂点餐的时长、人流量和效率变得十分关键。”张玉鉴表示，封控管理后，只有学校食堂是同学们最常去的地点。

“许多同学和我一样，有选择困难症，尤其在看不到菜单的情况下，这对负责带饭的同学在外停留时长造成很大影响。”张玉鉴想起和同学在选修课制作的小程序，“我发现这款程序可以解决选餐问题，于是略作修改后上线使用，希望帮助大家提高排队效率，也维护好食堂的秩序。”

小程序内含食堂菜单，有效节省了同学间的沟通成本。上线第一天，这款小程序有4191人次使用，张玉鉴租的服务器“崩了”。“院长在朋友圈看到消息后联系了我，并把学校的服务器借给我，小程序才重新正常运行。”张玉鉴坦言，自己没有想到能切实帮助这么多人，“我感到很自豪。”

“这是同学们共同的努力，并不能归功于我一个人。”无论是设计小程序，还是创建互助文档，高永凯和张玉鉴不约而同地怀着同一个想法。“我们学校的同学都非常友善、团结。很多同学我们并不认识，他们却主动要求参与进来。为大家做一些实事，他们不求回报。”

“老师曾告诉我，要‘科技向善’。在我看来，能够运用自己所学为抗疫出一份力，是件很浪漫的事。”高永凯说。

如今，“疫情互助文档”与选餐小程序仍在使用中，且不断更新着。当记者打开“疫情互助文档”一栏名为“西安加油”的板块，在满页的留言祝福中，一行红字尤为鲜明：“西安加油！我们一定可以迎来长安常安！”（作者 杨英琦）

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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