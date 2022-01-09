原标题：木星合月6日扮靓夜空，天宇见证“星月童话”

新年首场“星月童话”就要上演啦！天文科普专家介绍，木星合月将于1月6日现身天宇，届时如果天气晴好，日落时分，感兴趣的公众面向西南方天空，凭借肉眼就可以清晰地看到木星和新月近距离“相依相伴”，竞放光芒的精彩画面。

木星是太阳系中最大的行星，因其公转周期约为12年，中国古代称其为“岁星”。大部分时间里，木星是天空中仅次于金星的第二亮星，即使在皎洁的月亮旁边也能与之争辉。

天津市天文学会理事、天文科普专家修立鹏介绍，行星合月前后，月亮和行星在视觉上很靠近，是一种很有特点的天象，尤其金星和木星这两颗最亮行星的合月。

本次木星合月的最佳欣赏时间在1月6日傍晚，在日落后西南方天空，亮度为-2等的木星将会近距离“携手”农历腊月初四的新月。这两个天体都非常明亮，即使是在光污染比较严重的城市也可以看到二者的身影。值得一提的是，在木星右下方不远处还有亮度为0.7等的土星。如果没有被近地强烈的光污染淹没，公众有可能在暮色中看到一幕“双星伴月”的景象。

“除了目视观测，感兴趣的公众还可以使用天文望远镜更‘近距离’观测木星。在望远镜的视场中，能够有机会观赏到木星及其表面的一些细节，如条纹状的云带，也可以观赏到木星附近4颗排成一排的卫星。”修立鹏说。

修立鹏同时表示，木星合月并非罕见天象，因其亮度很高，在城市中可以用肉眼直接欣赏。下一次木星合月发生在2022年2月3日。（记者周润健）

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