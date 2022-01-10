本报记者 韩 鑫

民营企业既是创业就业的主要领域，也是技术创新的重要主体，其中绝大多数是中小企业。2019年12月，中共中央、国务院印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》。两年来，中小民营企业转型发展支持举措成效如何？记者采访了工信部中小企业局有关负责人、相关企业负责人和专家。

强化创新支持、优化融资服务

凭借天空地遥感数据高精度智能处理关键技术及应用，“小巨人”企业武大吉奥信息技术公司获得国家科学技术进步奖一等奖。

“从立项到获奖，得益于产学研用的紧密合作。”企业负责人王琳介绍，2013年武汉大学遥感信息工程学院发起科研项目，学校科研团队贡献底层技术，吸纳吉奥提供应用支撑共同作为研制主体，2017年技术成果出炉后，又经国家测绘局进行中试和产业化，前后历时8年，最终获此殊荣。

重大科研项目将中小企业引进来、融进去，为企业创新发展注入强劲动力。“我们连续多年研发投入占比保持在8%左右，以创新驱动企业持续发展。2021年营收同比增长明显。”王琳说。

“小巨人”支撑“大创新”。在2020年度国家科学技术奖获奖名单中，有14家专精特新“小巨人”企业参与申报的13个项目获奖，占企业参与国家科学技术奖奖项总数的10.2%。“专精特新‘小巨人’企业中，超五成年研发投入超1000万元，超六成属于工业基础领域，超七成深耕行业10年以上，在多个领域‘补短板’‘填空白’，已成为制造强国建设的重要支撑力量。”工信部中小企业局有关负责人说。

“近年来，工信部将培优企业与做强产业相结合，推进‘专精特新’中小企业高质量发展。”该负责人介绍，在创新支持上，中央财政安排100亿元以上奖补资金，分3批重点支持1000家以上专精特新“小巨人”企业加大创新投入，加快技术成果产业化应用；在优化服务上，推动22个省份与金融机构联合印发专项融资方案，为“专精特新”中小企业量身打造“小巨人贷”“专精特新贷”等专属信贷产品。

数字化转型成制造业中小企业“必修课”

济南章丘，走进位于三涧溪村集约型工业园，山东明风机械制造有限公司生产正酣——铸造、机加工、检测喷漆，自动机器人忙碌不停；智慧车间监控大屏上，设备运行数据实时跳动、一目了然。

“生产全掌控，一屏览车间”源自一场数字化改造。“不转型，就跟不上了！”公司董事长赵震昌说，生产设备过去相互孤立，设备数据难以反馈指导生产，精细化管控难度大，影响生产效率。

明风机械采用了浪潮云洲工业互联网平台的解决方案，实现联网管理和实时监控。改造后，生产管理效率提升15%，订单转化率提高10%。

火山引擎发布“火种计划”，限时免费开放AI（人工智能）平台，扶持上千家小微企业数字化转型；国网嘉兴供电公司建立基于电网基础设施的工业互联网平台，为中小企业提供降碳生产方案……“借助工业互联网等新一代信息通信技术，吸引中小企业上云上平台，有助于解决‘成本过高、效率低下’等难题，推动中小企业数字化转型。”中国工业互联网研究院院长鲁春丛说。

为推动中小企业数字化转型，工信部部署实施中小企业数字化赋能专项行动，已发布254项服务产品及活动，开展一批技术培训。

中国工业互联网研究院调研的数据显示，工业互联网平台赋能中小企业数字化转型总体向好，转型取得初步成效。

从阶段看，超半数被调研的中小企业处于践行实施阶段，专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业处于数字化转型领军梯队，转型程度较一般中小企业更深入。从投入看，中小企业数字化转型成效满意度较高，投入力度不断增强，投入重心由购买硬件向软件服务和解决方案倾斜。从路径看，转型呈现由“单点应用”向“全面赋能”转变的特征，转型越深入，全流程赋能成效越均衡。

转型初显成效，但中小企业普遍数字化基础较为薄弱、风险抵御能力弱、安全顾虑较多，面临不会转、没钱转、不敢转的问题。鲁春丛认为，“探索起步阶段的中小企业往往资金压力大、人才供给不足。在这一阶段，政策和技术支持的普惠性和渗透性有待提升。”

“对制造业中小企业发展而言，数字化转型已不是‘选择题’，而是关乎生存和长远发展的‘必修课’。”工信部中小企业局有关负责人介绍，将采取措施支持中小企业数字化改造，打造100个可复制可推广赋能应用场景，供中小企业自主对接使用。同时，培育一批中小企业数字化服务平台，为中小企业提供数字化发展综合评价诊断服务，有针对性地提升数字化能力。

以平台建设支撑创新发展

浙江桐乡濮院毛衫创新园，是国家级小微企业双创示范基地，这里集聚着毛衫销售、加工、设计等各类企业近300家。“去年订单量相对不足，加上海运成本高企，一些以外贸为主的小微企业出现了资金困难问题。”浙江华旺科技集团有限公司董事长沈建华说。

以2016年入驻园区的新迪尚时装公司为例，“2021年7月海运成本猛涨，挤占利润空间，一度资金难以周转。”作为园区“大总管”，沈建华介绍，园区出面担保，为企业向银行融资4000多万元。“通过扶助园区龙头企业，带动20多家无法单独承接订单的小微企业纾困，预计企业2021年销售额同比增长10%。”

毛衫创新园的奋力前行，是以平台建设支撑小微企业创新发展的生动缩影。截至目前，我国已培育392家国家小型微型企业创业创新示范基地、703家国家中小企业公共服务示范平台，带动各地培育省级示范平台3300多家、省级示范基地2500多家，为中小企业创新创业提供了有力支撑。

尽管中小企业创新创业氛围浓、势头好，但仍面临一些难点挑战——

创新人才引留难。工信部中小企业局有关负责人表示，相较大企业，受自身经营持续稳定性、薪资待遇、发展空间等因素影响，对高技能创新人才吸引力较弱、人才队伍稳定性不足。

“受限于企业实力，我们成了给大企业培育人才的‘输送器’。”王琳说，目前对高端人才的奖补政策较多，希望能给予中小企业更多面向青年骨干人才的招揽政策，为企业发展壮大筑好“蓄水池”。

创新资金融资难。“创新需要有稳定、长期的资金投入作为保障，中小企业规模小，仅靠自身积累投入资金远远不够，大部分依赖银行贷款或资本市场，但受抵押担保难、上市挂牌门槛高等因素影响，融资难问题依然存在。”工信部中小企业局有关负责人说。

“小微企业实力较弱，数字化转型往往需要园区帮一把。”沈建华介绍，目前园区已投资上亿元建设电子商务楼、小微企业成长学院等配套设施。“希望公共服务配套建设能享受更多税收优惠政策，助力园区平台企业更好为小微企业提供服务。”

据介绍，工信部将进一步细化实施方案，从技术、资金、人才、用地等多方面给予支持，进一步提升中小企业的创新能力和专业化水平。

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 02 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)