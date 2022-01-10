开行首年超4800列
中欧班列（成渝）通达欧洲百城
2022年01月10日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆1月9日电 （记者王斌来、蒋云龙）记者9日从重庆市政府口岸物流办获悉：2021年全年中欧班列（成渝）共计开行超4800列，开行量占全国比例超过30%，运输超40万标箱，回程班列占比超50%，开行线路已可通达欧洲超百个城市。
2021年1月1日，重庆、成都两地同时发出首列中欧班列（成渝）号列车。这是国铁集团首次批准成渝两地统一品牌，并使用统一名称开展品牌宣传推广。
“目前，中欧班列（成渝）已成为全国开行量最多、运输货值最高、区域合作最广泛、运输最稳定的中欧班列。成渝两地携手打造中欧班列（成渝）成为推动中欧班列高质量发展的重要举措。”重庆市政府口岸物流办主任巴川江介绍说。
《 人民日报 》（ 2022年01月10日 02 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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