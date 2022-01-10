本报记者 丁怡婷

开栏的话

去年底召开的中央经济工作会议提出，“实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求”。国务院此前印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，“明确各地区、各领域、各行业目标任务”“推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上”。

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，围绕生产生活方式绿色变革，能源、交通、建筑等领域应该如何发力？本版推出“经济聚焦·关注碳达峰碳中和”系列报道，敬请关注。

能源是经济社会发展的重要物质基础，也是碳排放的最主要来源。去年底召开的中央经济工作会议提出，“实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求”“要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合”。

国务院此前印发的《2030年前碳达峰行动方案》（以下简称《行动方案》）提出，“要坚持安全降碳，在保障能源安全的前提下，大力实施可再生能源替代，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。”

当前能源绿色低碳转型进展如何？“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，能源领域应该如何发力？记者进行了采访。

可再生能源装机规模持续扩大

表面制绒、刻蚀清洗、丝网印刷……在陕西西安隆基乐叶电池工厂的车间内，一片片墨蓝色的太阳能电池片正等待出厂。“投产以来，我们的产能不断提升。”隆基乐叶总经理邵爱军说。

2021年10月中下旬以来，一批大型风电光伏基地项目在内蒙古、甘肃、青海、宁夏等地集中开工。这些项目重点利用沙漠、戈壁、荒漠地区土地资源，通过板上发电、板下种植、治沙改土、资源综合利用等发展模式，在促进能源绿色低碳转型发展的同时，能够有效带动产业发展和地方经济发展。目前，第一批大型风电光伏基地项目已开工约7500万千瓦。

近年来，我国风电、光伏等可再生能源装机规模持续扩大。截至2021年11月底，全国发电装机容量约23.2亿千瓦，同比增长9%。其中，风电装机容量约3亿千瓦，同比增长29%；太阳能发电装机容量约2.9亿千瓦，同比增长24.1%。

与此同时，利用水平不断提升。2021年，风电、光伏和水能利用率分别达到96.9%、97.9%和97.8%左右。度电成本进一步下降。2020年，我国陆上风电、光伏发电平均度电成本分别降至0.38元和0.36元左右，同比分别下降10%和18%，接近或达到全国平均燃煤标杆基准电价水平，为下一步高比例、低成本、大规模发展创造了有利条件。

“十四五”规划纲要提出，“建设清洁低碳、安全高效的能源体系”“非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右”。国家能源局有关负责人表示，“十四五”时期，风电光伏要成为清洁能源增长的主力。要加快发展风电光伏产业，优先推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳，积极推动东南沿海地区海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发。同时，因地制宜开发水电，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能等其他可再生能源。

推动化石能源清洁高效利用

走进国家能源集团江苏宿迁电厂，两台660兆瓦超超临界二次再热机组正有序运转。“我们采用‘汽电双驱’引风机高效灵活供热技术，实现电能和热能双向无缝转换。并借助智慧管控系统实现锅炉氧量自动寻优，提升锅炉燃烧效率。”宿迁电厂负责人介绍，2020年，机组供电煤耗低至263克标准煤/千瓦时，每年可节约标准煤14.4万吨。

近年来，我国深入实施煤电节能减排升级改造，煤电机组供电煤耗持续保持世界先进水平。截至2020年底，达到超低排放水平的煤电机组约为9.5亿千瓦，节能改造规模超过8亿千瓦，火电厂平均供电煤耗降至305.8克标准煤/千瓦时，较2010年下降超过27克标准煤/千瓦时。据测算，供电能耗降低使2020年火电行业相比2010年减少二氧化碳排放3.7亿吨。

但是，目前我国发电和供热行业二氧化碳排放量占全国的比重仍超过40%。《行动方案》提出，推进煤炭消费替代和转型升级，“加快现役机组节能升级和灵活性改造，积极推进供热改造”。

国家能源局有关负责人介绍，“十四五”时期，将完善能源消费强度和总量双控制度，严格控制能耗强度，合理控制能源消费总量。2021年10月，国家发展改革委、国家能源局印发《全国煤电机组改造升级实施方案》提出，供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组，应加快创造条件实施节能改造，“十四五”期间改造规模不低于3.5亿千瓦。

此外，“十四五”时期，还要合理控制石油消费增速，科学优化天然气消费结构，全面实施油气绿色生产行动，大力推进油气输送降碳提效，积极推动油气加工转型升级，深入开展碳捕集技术研发应用。

国家气候变化专家委员会委员王志轩认为，能源系统本身品种繁多、体系复杂、供需紧密，推动能源绿色低碳转型，必须把握好电力、煤炭、油气、新能源等在不同时期的不同定位，要强化风险防控，确保安全降碳。

构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统

风电、光伏等新能源虽然具有清洁零碳的优势，但也存在间歇性、波动性的短板。在构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统这一大背景下，必须充分发挥储能系统双向调节作用。根据《行动方案》，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。

2021年底，世界装机容量最大的抽水蓄能电站——丰宁抽水蓄能电站投产发电。“相当于巨型‘充电宝’，用电低谷时将水从下水库抽至上水库，用电高峰期再放水至下水库发电。”中国能建葛洲坝二公司丰宁抽水蓄能电站项目部总经理冯明伟介绍，12台机组全部投运后，每年可消纳过剩电能约88亿千瓦时，年设计发电量约66亿千瓦时，可满足260万户家庭一年的用电需求。

水电水利规划设计总院规划部主任严秉忠介绍，抽水蓄能是目前最成熟、最可靠、最安全、最具大规模开发潜力的储能技术，对于维护电网安全稳定运行、构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统具有重要支撑作用。

除了推进抽水蓄能发展之外，面对未来新能源大规模、高比例接入，“十四五”时期，还将采取哪些举措加快建设新型电力系统？

国家能源局有关负责人介绍，接下来要大力提升电力系统综合调节能力，加快灵活调节电源建设，引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节，建设坚强智能电网，提升电网安全保障水平。

同时，加强源网荷储协同发展，推动风光互补、水火互济等多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统；深化电力体制改革，推动完善电价和电力调度交易机制，加强电力辅助服务市场建设，推进电力市场化交易，不断完善符合新型电力系统运行的配套机制和市场模式。

“‘十四五’时期，要树立绿色低碳的鲜明导向，坚定不移推进能源转型变革，更好完成保障能源安全与推动绿色低碳发展两大任务，努力推动我国能源革命实现新的历史性飞跃。”国家能源局有关负责人说。

本版制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 11 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)