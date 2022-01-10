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更好地开发冰雪特色资源（微经济）

李亚楠
2022年01月10日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　在新疆，冰雪资源丰富，开发空间巨大，通过深度发掘资源优势，充分发挥资源价值，将能实现消费者和市场主体的双赢

　　

　　周末，笔者和家人到滑雪场玩了一天，没想到，原本兴致不高的老人也很开心。小孩在雪圈上兴奋地尖叫，不会滑雪的老人坐着缆车欣赏美景，一家人各有各的乐趣。

　　在新疆，冰雪运动很受欢迎，可在一些地方，门槛却偏高。滑雪场的工作人员说，之前专门做过统计，来的人里只有1/3会滑雪。就在前几年，这里没有开发其他的娱乐项目，一些不会滑雪的家庭成员来了之后，只能在休息大厅等着。

　　人都来了，却没地方休闲放松；雪都有了，却没办法发掘价值。该如何更好立足特色，引导更多人参与到冰雪项目中来？

　　如今，这家滑雪场丰富了冰雪娱乐项目，兼顾了不同群体的需求，推出了好几类娱乐套票。用工作人员的话说，“休息大厅不再人满为患，滑雪场的收益也大幅上涨”。

　　窥一斑而见全豹，“带动三亿人参与冰雪运动”目标的提出，意味着除了滑雪、滑冰等对技术和体能要求较高的项目外，还需要开发更多趣味性高、参与门槛低的群众性冰雪项目。通过深度发掘资源优势，充分发挥资源价值，将能实现消费者和市场主体的双赢。

　　不仅如此，新疆对冰雪资源的开发，正努力打破季节的限制。

　　以前，过了冬季，滑雪场经营者就开始发愁。现在，冰雪旅游基础设施应用思路也开阔了起来。春暖花开，就到了滑雪场切换成度假区的时候。滑雪接待大厅成了儿童游乐项目的场馆，室外雪道被草地和花海覆盖，变身户外山地越野车的赛道和房车营地，溜冰场则变成了垂钓区……

　　除了单纯的休闲娱乐，冰雪资源其实还有较强的外部关联性，与文化、教育、体育等多个产业都可以融合发展，形态非常丰富。比如，发展“冰雪+”经济，既可以发展上游的冰雪装备制造产业，也可以发展下游的赛事、体验和教育培训产业等，这些都是提高冰雪特色资源利用水平的有效手段。

　　新疆地域广阔，冰雪资源丰富，开发空间巨大，对于广大消费者来说，雪季还长，期待更多。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月10日 11 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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