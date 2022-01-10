本报记者 贾丰丰

碧云天，黄草地，位于青海省海南藏族自治州共和县的塔拉滩，隆冬景色别样美：成千上万的光伏板追风逐日，汇聚成一片蓝色的海洋，一座座输电铁塔巍然矗立，串联起的电线像五线谱一样延伸到远方。36公里外，龙羊峡水电站昼夜不息，水流在奔涌跳跃间蓄势储能……

“在这里，通过梯级水电、光热的调节作用，可实现水电、光热、光伏、风电之间的优势互补运行，从而提供连续、稳定、优质的绿色电能。”国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司光伏园区管理人员李炬介绍，海南州千万千瓦级新能源基地已形成集光伏、光热、风电、装备制造、电力基础设施、智能化运维为一体的综合性示范园区，未来园区总体规划装机容量3320万千瓦。

曾经“风吹石头跑”的不毛之地，如今已成为青海省清洁能源高地。得益于光伏板的遮挡，风速降低、水分蒸发减少，一度退化的草场也逐渐恢复，园区里种植的乌柳、小叶白杨、云杉等苗木茁壮成长。“这里也成了周边牧民放羊的好去处，不仅有效解决了园区除草问题，还拓展了大伙的致富渠道，加上清洗光伏组件、割草、安保，为当地提供就业岗位1000余个。”李炬说。

从“风生水起”，到“风光互补”，海南州千万千瓦级新能源基地也映照出青海建设国家清洁能源示范省的探索：装机1049万千瓦的黄河上游水电基地、水光互补光伏发电项目、新能源大数据中心、高原特色风机大规模集中式风电基地……截至2021年10月底，青海电网总装机规划4070万千瓦，其中水电1193万千瓦、太阳能1621万千瓦、风电863万千瓦，清洁能源、新能源装机占比均居全国首位。

“特别是2020年底，随着青海—河南±800千伏特高压直流工程的建成投运，不仅开拓了青海新能源资源优势向经济优势转化的新路，为青海能源支柱产业、绿色产业发展提供了强大支撑，同时也进一步满足了河南快速增长的用电需求。”国家电网青海省电力公司调度控制中心主任方保民说。

“接下来，我们将以‘光+储’为主，构建完整的光伏、光热、储能产业链条，打造具有规模优势、效率优势、市场优势的国家重要新型能源产业基地，推动各类新能源和清洁能源在供电、供热、供气、交通和建筑中的应用，推动形成绿色生产生活方式，为如期实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。”青海省能源局相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 11 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)