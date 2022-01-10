杭台高铁开通运营
2022年01月10日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报杭州1月9日电 （记者江南、窦皓）杭台高铁8日正式开通运营。杭台高铁由民营资本、中国铁路总公司、浙江省交通集团和地方政府共同出资建设，是国内首批8个社会资本投资铁路示范项目之一，也是国家沿海铁路快速客运通道的重要组成部分和浙江省“一带一路”全省大通道建设重点项目。
杭台高铁于2017年12月开工，总投资达440.3亿元，连接浙江杭州、绍兴、台州三市，全线266.9公里，设计时速350公里，共设有9个车站。开通后，杭州至台州的最快运行时间压缩为63分钟。作为长三角地区城际铁路网的重要组成部分，杭台高铁途经天台山、天姥山等风景名胜。该条高铁的开通运营对促进沿线旅游资源开发、助力长三角区域一体化发展，具有重要意义。
《 人民日报 》（ 2022年01月10日 11 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家矿山安全监察局：2021年全国矿山安全生产形势稳定向好
- 人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）全国矿山安全生产工作会议日前在京召开。会议指出，2021年,全国矿山事故起数和死亡人数同比分别下降15.8%、13.9%，煤矿百万吨死亡率同比下降24%，全国矿山安全生产形势保持了稳定向好的良好势头，矿山安全保障水平持续提升，实现了“十四五”矿山安全生产工作良好开局。…
相关新闻
- 评论
- 关注