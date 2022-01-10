本报杭州1月9日电 （记者江南、窦皓）杭台高铁8日正式开通运营。杭台高铁由民营资本、中国铁路总公司、浙江省交通集团和地方政府共同出资建设，是国内首批8个社会资本投资铁路示范项目之一，也是国家沿海铁路快速客运通道的重要组成部分和浙江省“一带一路”全省大通道建设重点项目。

杭台高铁于2017年12月开工，总投资达440.3亿元，连接浙江杭州、绍兴、台州三市，全线266.9公里，设计时速350公里，共设有9个车站。开通后，杭州至台州的最快运行时间压缩为63分钟。作为长三角地区城际铁路网的重要组成部分，杭台高铁途经天台山、天姥山等风景名胜。该条高铁的开通运营对促进沿线旅游资源开发、助力长三角区域一体化发展，具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 11 版）

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