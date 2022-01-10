鲁 刚

能源燃烧是我国主要的二氧化碳排放源，电力和供热行业排放约占能源行业排放的40%以上。实现碳达峰、碳中和目标，能源电力领域任务很重。

如期实现碳达峰目标，“十四五”是关键期、窗口期，需要付出巨大的努力。第一，要做好行业间碳预算分配的战略性设计。这不仅影响全社会碳中和总体成本，也将明确不同行业的碳减排责任。

第二，要加快构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。但当前各项技术还不足以对新型电力系统建设提供有效支撑，有必要超前布局支持，加大产业培育投入和系统性产业政策扶持。

第三，电力平衡问题是未来将要面对的重大难题和挑战，补足灵活资源的短板十分迫切，比如加强抽水蓄能、天然气发电等调峰电站建设，推进煤电灵活性改造等。同时，还需围绕成本疏导、激励效率提升等深化电力体制改革，推动完善电价和电力调度交易机制，积极有序引导源网荷储各环节同步发力。

还要从实际出发，避免“一刀切”限电限产或运动式“减碳”。应当处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。

（作者为国网能源研究院能源战略与规划研究所所长，本报记者丁怡婷采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 11 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)