中国科协主办的“典赞·科普中国”活动创始于2015年，自举办以来，受到社会各界的关注和认可，成为最具影响力的科普活动之一。今年，经过组织推选，“典赞·2021科普中国”活动共收到144家单位推荐申报1344项，通过分类评审、网络公示等环节，评选出基层科普人物提名10位、科研科普人物提名10位、媒体和社会科普人物提名10位以及科普图书提名10个、科普影视频提名10个、科普展览展品提名10个、网络科普作品提名10个。下一步，经过终评后在“典赞·2021科普中国”揭晓盛典上正式揭晓“十大年度科普人物”和“十大年度科普作品”。

年度科普人物、年度科普作品提名名单及简介如下（根据首字母拼音排序）：

一、年度基层科普人物提名名单

① 陈凤权

推荐单位：浙江省科学技术协会

浙江省湖州市长兴县科协科普部部长，长期在一线从事基层科普工作。2014—2019年，负责科普日活动计划策划、组织实施，取得全国科普日活动优秀组织单位“六连冠”。

② 陈红岩

推荐单位：中国植物学会、北京市科学技术协会

北京市植物园科普中心副主任。在科普岗位工作16年，组建了一支团队，每年开展近百场活动，直接受众3万余人次。

③ 付志周

推荐单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县哈尔莫敦镇林业乡土技术员。治理区植被覆盖率由最初的3%提高到70%左右。

④ 河南省科普大篷车服务团

推荐单位：河南省科学技术协会

自2002年科普大篷车项目实施以来，河南省累计配发86辆科普大篷车，在运行车辆73辆，覆盖近一半县（市、区）。“十三五”以来，全省科普大篷车累计开展科普活动8250次，行驶总里程65万公里，使730万人次受益。

⑤ 李申学

推荐单位：中国农村专业技术协会

四川省泸州市江阳区江北特种水产养殖专业技术协会理事长。协会引进特色水产养殖品种，引导周边群众生态、科学养殖，实现年产值4000余万元，带动四川泸州、宜宾，贵州赤水等地3600余户1.1万名群众脱贫致富。

⑥ 骆惠玉

推荐单位：中华护理学会

福建省肿瘤医院护理部主任。从事护理工作36年，积极参与科普宣传和肿瘤防治健康教育公益活动，组织健康教育大讲堂，成立肿瘤患者俱乐部。2020年入选国家健康传播专家库。

⑦ 杨大可

推荐单位：重庆市科学技术协会

重庆市云阳县大果水晶梨种植协会理事长。2005年注册无量山第一个水晶梨品牌，创建云阳县水晶梨专业合作社，传授村民种植技术，带领村民共同致富。专业合作社已有476户农民，年销售额2000多万元。

⑧ 张永强

推荐单位：中国科技馆发展基金会

湖南省郴州市宜章县第一中学农村中学科技馆馆长。24年来奋战在科普一线，指导本校学生在县级以上青少年科技创新竞赛中获得上千奖项。近4年来，为郴州市科技辅导员培训18场次，参训人员达4000人次。

⑨ 中国科学院紫金山天文台青海观测站科普团队

推荐单位：中国天文学会

中国科学院紫金山天文台青海观测站是青海省唯一的天文观测基地。专门设置科普展览厅，并配备多台科普望远镜，建站至今一直免费接待外来参观人员。每年不定期开展大型科普活动和天文知识讲座，多次举行日食、月食、流星雨等天文奇观直播。

⑩ 周行涛

推荐单位：国家卫生健康委宣传司、复旦大学

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长、教授。聚焦眼健康维护与近视防治，建立国内最早的儿童与青少年屈光发育档案和动态数据库。开展“防盲治盲”国际公益项目，被国际防盲办授予“眼健康英雄”称号。

二、年度科研科普人物提名名单

① “协和名医”科普团队

推荐单位：全国妇联妇女发展部

“协和名医”科普团队由来自北京协和医院妇产科专家团队的几位成员组成，深耕妇产科学领域，取得许多理论和研究成果，致力于该领域的科普工作。

② 杜志岐

推荐单位：中国兵工学会

中国兵器工业集团公司首席科学家，全国劳动模范，第一代空降战车、新型履带式步兵战车等阅兵装备的总设计师。10年间，坚持在高校开展装甲车辆技术概论和产品研发方法论的讲座。

③ 何剑锋

推荐单位：自然资源部科技发展司

南极长城极地生态国家观测研究站站长。长期从事极地生态环境监测与研究。通过制作科普视频、参与科普活动、编撰科普读物，介绍极地生态环境特点，培养大众热爱自然、保护生态环境的意识。

④ 匡廷云

推荐单位：中国科学院科学传播局

中国科学院植物研究所研究员，中国科学院院士，我国光合膜蛋白研究领域的开拓者。积极开展科普活动、撰写科普书籍及科普文章，助力青少年科普及科技创新能力培育。

⑤ 尼玛次仁

推荐单位：西藏自治区科学技术协会

拉萨市农业技术推广总站副站长。重点围绕青稞品种选育、田间管理及病虫草害防治等内容，积极开展试验示范工作、开办田间学校，有效促进农牧业增产和农牧民增收。

⑥ 汪筱林

推荐单位：中国科普作家协会

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、博士生导师。主要从事恐龙及地层学研究，多次主持大规模科学考察与发掘。曾获国家自然科学二等奖和全国优秀科普作品二等奖等荣誉。

⑦ 西北农林科技大学博览园科普团队

推荐单位：中国农学会

该团队是由专家教授和大学生志愿者组建的科普志愿团队。近3年策划原创性科普展9套，深入60余所中小学校、8个城市社区、12个乡村及农村集市，开展87次科普展览和专家咨询，58次科普讲座受众达16万人次。

⑧ 郁文贤

推荐单位：上海市科学技术协会

上海北斗导航创新研究院院长，卫星导航领域科学家。北斗卫星导航长三角示范工程国家重大专项总负责人，创建“北斗西虹桥基地”产业园、“北斗人家”科普基地，开展各类讲座800余场，联合12位院士专家共同设立《北斗大讲堂》。

⑨ 张燕翔

推荐单位：中国科普作家协会

中国科学技术大学数字文化中心主任。编著的《当代科技艺术》科普图书等著作3次获省部级奖励，并被科普展品行业用作参考书。

⑩ 中科院大连化学物理研究所科普团队

推荐单位：国家自然科学基金委

该团队是由中科院大连化学物理研究所组建的专兼职结合的科普队伍。开展公众开放日、科普巡讲进小学等科普活动，在大连市沙河口区青少年中心成立全国首家面向青少年的科普“院士工作站”。每年在各平台发表科普文章、视频等200余篇。

三、年度媒体和社会科普人物提名名单

① 戴 飞

推荐单位：湖南省科学技术协会

湖南广播电视台制片人。9年来，带领团队制作的《新闻大求真》电视科普栏目收视率稳居全国前三，共传播科学知识5000余条，观众规模累计达8亿人次。

② 付昌义

推荐单位：江苏省科学技术协会

南京工业大学机械与动力工程学院党委副书记。发起组建江苏省科普作家协会科幻专委会和江苏省青少年科普科幻科技传播专家服务团，线上线下参加服务团科普活动人数超百万人次。

③ 李 鹏

推荐单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会

新疆沙漠枣业有限公司董事长。2009年起在沙漠中尝试种植红枣，历经12年，公司先后获得自治区农业产业化重点龙头企业、自治区特色林果业标准化种植示范基地、新疆老科技工作者协会科技示范园等称号。

④ 李 玉

推荐单位：教育部科技司

吉林农业大学教授。从事菌物科学和工程产业化研究，在国内首次倡导提出“南菇北移”等食用菌产业发展战略，举办科技讲座80余场，建立食用菌技术推广基地31个，扶持食用菌龙头企业22个，示范推广30亿菌袋。

⑤ 罗 阳

推荐单位：重庆市科学技术协会

重庆大学医学院医学公共实验中心主任，研发出系列高性能疾病检测装备，打破国外核心技术垄断，获国家科技进步二等奖等重大成果奖。成立科普工作室，推出大量原创科普作品。

⑥ 马 俊

推荐单位：广东省科学技术协会、中国气象学会

广东省气象公共服务中心气象节目主持人。策划录制气象科普视频近万条次。荣获全国科普讲解大赛一等奖、全国十佳科普使者、全国优秀科普讲解员等荣誉称号。

⑦ 乔振华

推荐单位：中国科学技术大学

中国科学技术大学教授。2018年创建“蔻享学术平台”，有效促进前沿科技知识的科学传播和跨界交流。2018年入选安徽省战略性新兴产业技术领军人才，2019年获安徽省青年创业奖提名奖。

⑧ 石雪晖

推荐单位：湖南省科学技术协会

中国农学会葡萄分会副会长、湖南农业大学老科协副会长。自1988年到2008年间，为湘鄂赣的56个县市、98个村庄、数百户农家义务讲课140余场。先后被评为全国先进工作者、全国模范教师等。

⑨ 王 琦

推荐单位：中国工程院二局、中华中医药学会

北京中医药大学院长，中国工程院院士。主编多部科普著作并获全国中医药科学普及金话筒奖。新冠肺炎疫情期间，讲授抗击疫情专题网络思政课，开展应急科普成效显著。

⑩ 赵铱民

推荐单位：陕西省科学技术协会

军事口腔医学国家重点实验室主任、国际口腔医学（科技）博物馆馆长。获国家科技进步一等奖1项（第一完成人）、国家二等奖2项、军队科技进步一等奖3项。

四、年度科普图书提名名单

① 《见证百年的科学经典》图书

推荐单位：中国科协科普部

书中收录了38位科学家的书信、散文、诗词、演讲稿等作品40篇。时间跨度逾百年，描摹出几代科学人接续奋斗的动人事迹与心路历程。

② 《深海浅说》图书

推荐单位：中国科普作家协会

介绍目前深海研究取得的重大成果，展示最新的深海探测技术，列举深海前沿研究面临的科学挑战，内容兼顾科学性与趣味性。

③ 《生命进化史》图书

推荐单位：中国地质学会

分为《从起源到登陆》《从陆地到天空》和《从野性到文明》3部，全面梳理了地球生命40亿年演化的大脉络。

④ 《时间的礼物·画给孩子的世界文化遗产》图书

推荐单位：国家文物局博物馆与社会文物司（科技司）

将40处世界文化遗产按照类型与文化内涵分为11个主题单元、四大知识专题，通过1000多幅手绘插图与文字展示中国世界文化遗产的图景。

⑤ 《时间的真相》图书

推荐单位：中国天文学会

讲述关于时间的科学知识。从时间的起源到时间的应用、从时间的产生到时间的传递、从北斗等高科技中的时间到日常生活中的时间，让读者感受时间的神奇。

⑥ 《唐诗中的植物》图书

推荐单位：新疆维吾尔自治区科学技术协会

选择了100首含有植物或生态学元素的经典唐诗，文化部分介绍历史、唐代社会生活知识等，科普部分解读诗中的植物知识、生态环境的变化等。

⑦ 《写给孩子的病毒简史》图书

推荐单位：中国科普作家协会

用故事化的语言和生动的图画向儿童科普病毒的起源与发现历程。特别设置“10问新型冠状病毒”板块，帮助小读者学会科学有效防疫。

⑧ 《云端脚下——从一元二次方程到规范场论》图书

推荐单位：国家自然科学基金委

讲述从一元二次方程、三次方程、四次方程到代数不可解的五次方程，引出复数与超复数、线性代数以及群论，最终成就了量子力学、相对论等重要物理理论的伟大历程，再现人类在数学和物理领域的智慧结晶。

⑨ 《征程——人类探索太空的故事》图书

推荐单位：中国宇航学会

讲述了地球、太阳系、宇宙空间的相关科学知识，介绍人类探索太空的历史变迁、探索手段和工具的发展等，探讨地外生命存在的可能性以及人类与地球的未来。

⑩ 《正在消失的美丽中国濒危动植物寻踪》（植物卷、动物卷）图书

推荐单位：中国科学院科学传播局

详细介绍了我国130种珍稀濒危动植物的特色、形态特征、生态价值等。

五、年度科普影视频提名名单

① 《“象”前脉动》视频

推荐单位：云南省科学技术协会

由云南省森林消防总队、中央广播电视总台新闻中心创作，记录中国保护大象的故事。

② 《党史里的科学家》系列视频

推荐单位：中国科学技术馆

由中国科技馆原创策划制作，聚焦科学家群体，重点挖掘党员科学家的经典故事与感人细节。

③ 《顺溜讲党史》系列动画

推荐单位：光明网传媒有限公司

由光明网、环球数码创意控股有限公司创作，通过声情并茂的讲解，让青少年感受百年大党的历史伟业。

④ 《大头儿子走进中广核核电基地》系列科普动画

推荐单位：中国广核集团有限公司

由中国广核集团有限公司、央视动漫集团有限公司创作，帮助小朋友们拓宽视野，激发学习兴趣。

⑤ 《保护青藏高原一草一木，筑牢国家安全生态屏障》视频

推荐单位：西藏自治区科学技术协会

由西藏大学科学技术协会创作，强调青藏高原是大自然赐予人类的宝贵财富，保护好青藏高原的生态环境是每一位公民的职责。

⑥ 《复兴号中国标准动车组》系列视频

推荐单位：中国中车集团有限公司

由中国国家铁路集团有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司创作，展现中国高铁的升级过程。

⑦ 《核力碳达峰助力碳中和》视频

推荐单位：中国核工业集团有限公司

由中国核能电力股份有限公司创作，通过动漫形式讲述核电的清洁和安全等优势，普及核能安全发电原理以及华龙一号的独特优势。

⑧ 《健康知识普及之科学防疫》短视频

推荐单位：国家卫生健康委宣传司

由国家卫健委宣传司联合中宣部电影局制作，引导群众合理接种疫苗，增强健康意识和行动自觉。

⑨ 《神秘的南极》系列动漫片

推荐单位：安徽省科学技术协会

由时代新媒体出版社、中国科技大学科学传播研究与发展中心创作，以南极代表性动物企鹅为主角，内容科学严谨、形式活泼有趣。

⑩ 《药娃说药》系列科普动画

推荐单位：中国药学会

由中国药学会科技开发中心、光明网创作，通过活泼的动画、鲜明的色彩、生动的语言，向大众科普医疗健康知识。

六、年度科普展览展品提名名单

① “乘风破浪的科考船”科普展品

推荐单位：中国科学院科学传播局

由中国科学院计算机网络信息中心、中国科学院海洋研究所创作，采用实体模型和VR体验相结合的形式，增强公众的体验感。

② “航天梦·中国梦”系列文化工程科普巡展

推荐单位：中国航天科工集团有限公司

由中国航天三院310所航科公司创作，展览包含航天科普研学体验基地建设、航天科普研学路线等内容。

③ “抗疫植物”系列展览

推荐单位：中国植物学会

由中国科学院华南植物园创作，使人们了解中医药在抗疫中的重要作用。

④ “众心向党 自立自强——党领导下的科学家”主题展

推荐单位：中国科协科普部

由中国科学技术出版社有限公司创作，立体呈现了百年来科技工作者在中国共产党的坚强领导下，投身科学救国、科技报国的感人故事。

⑤ “VR火场求生训练体验系统”科普展品

推荐单位：中国消防协会

由应急管理部天津消防研究所创作，研发出以火灾烟气危险性、常见消防安全标识等为案例的多人VR消防安全体验互动教学系统。

⑥ 成都大熊猫博物馆常设科普展览

推荐单位：四川省科学技术协会

由成都大熊猫繁育研究基地创作，是全球第一个以大熊猫为主题的互动体验专题博物馆。

⑦ 科创百年——建党100周年科技成就科普展

推荐单位：中国科技馆发展基金会

由中国科学技术馆创作，展示党领导下的百年重大科技成就。

⑧ 万年永宝：中国馆藏文物保护成果展

推荐单位：国家文物局博物馆与社会文物司（科技司）

由中国丝绸博物馆、中国文物保护技术协会、首都博物馆、杭州黑曜石展示设计有限公司创作，全面回顾我国馆藏文物保护工作的发展历程。

⑨ “演变中的地球，进化中的生命”展览

推荐单位：中国科学院南京地质古生物研究所

由中国科学院南京地质古生物研究所创作，展出近千件国宝级精美的古生物化石标本。

⑩ “中国古代导航展——从指南针到北斗”展览

推荐单位：中国天文学会

由中国北斗卫星导航系统办公室创作，将导航技术归纳为授时、导航、测绘和交流四大主题，向世界弘扬中国古代优秀的导航科技文化。

七、年度网络科普作品提名名单

① “每日红色地图”专栏

推荐单位：自然资源部科技发展司

由中国地图出版社有限公司创作，制作60余幅红色地图，配以文字说明，宣传党史知识并传播地图文化。

② 《100年，“重塑”山河！》科普作品

推荐单位：中国测绘学会

由星球研究所创作，以地理的独特视角，通过“连接”“重组”“修复”三大部分内容，解读100年来中国大地上发生的伟大变迁。

③ 《中国芯片的正道何在？》科普作品

推荐单位：共青团中央宣传部

从芯片制造工艺、流程、光刻难点等角度，科普芯片相关知识，引导观众理性思考。

④ “倪光南院士聊开源”系列短视频

推荐单位：中国科协科普部

由中科海镁（北京）科技有限公司创作，讲解深入浅出，传播科普知识，提供科学家与观众互动的平台。

⑤ “你好，月球|我国首次月球采样返回任务”系列科普作品

推荐单位：中国宇航学会

由中国宇航出版有限责任公司创作，以动画讲解、专家讲座的形式，全面展示我国首次月球采样返回任务的关键节点及衍生知识。

⑥ 十问精准育种技术（共2集）科普视频

推荐单位：中国作物学会

由中国作物学会、光明网创作，讲述了基因编辑将加快培育高产、抗逆、优质、资源高效利用、生态环境友好的农作物新品种的步伐，丰富我国种植资源。

⑦ 《儿童安全座椅保命实拍》科普视频

推荐单位：北京果壳互动科技传媒有限公司

由北京果壳互动科技传媒有限公司创作，视频通过实拍现场实验的形式，记录下车祸发生的瞬间安全座椅起到的保护作用。

⑧ 《中国空间站的天宫筑梦之路》系列视频

推荐单位：中国航天科技集团有限公司

由北京空间飞行器总体设计部创作，通过各系统设计师解说辅以三维动画的形式生动地展示了空间站建设过程中的知识点。

⑨ “颈腰椎健身操”系列视频

推荐单位：上海市科学技术协会

由复旦大学附属中山医院、复旦大学医学科普研究所创作，针对中青年、老年人、术后康复3类人群不同的身体情况编排设计，并进行示范。

⑩ 《从新一代载人飞船到中国空间站三维动画系列》

推荐单位：工业和信息化部科技司

由星智科创团队创作，以3D动画形式还原自2020年5月新一代载人飞船升空以来的重大航天事件，向公众科普重大航天事件背后的技术。

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 13 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)