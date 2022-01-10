首届“会计诚信与高质量发展”论坛举办（财经短波）
2022年01月10日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 北京国家会计学院联合财政部、中国注册会计师协会等日前在京举办首届“会计诚信与高质量发展”论坛。与会嘉宾认为，近年来我国会计法律制度体系建设成效显著，会计诚信建设取得长足进步，但当前会计诚信建设也面临诸多挑战。与会嘉宾呼吁，相关部门和机构要齐抓共管、协同发力，通过加大信用信息共享力度，推广信用承诺制，加强诚信宣传教育，完善信用监管机制特别是加大对涉嫌财务造假、欺诈行为、操纵并购、规避退市等风险领域的检查力度等手段，进一步加强会计领域诚信建设。
（曲哲涵）
《 人民日报 》（ 2022年01月10日 18 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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