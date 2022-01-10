蒋建科

全球种业科技的创新在加速，需要我们有更大力度、更远谋划的创新作为

最近，我国自主培育的白羽肉鸡新品种发布，打破了长期以来国外对白羽肉鸡种源的垄断。白羽鸡肉在我国鸡肉总量中占比超过一半。畜禽品种是农业种业的重要组成部分，长期以来我国白羽肉鸡种源一直依赖进口，受制于人，新品种的选育成功，为实现种业科技自立自强作出了积极的示范。

种子是农业的“芯片”，对于农业现代化起着基础性作用。上世纪90年代，我国黄河流域棉区大面积暴发棉铃虫，造成了巨大的经济损失。棉花科技工作者联合产业上中下游力量，齐心合力、联合攻关，最终成功培育出一大批国产抗虫棉品种。被誉为我国农业领域“两弹一星”工程的黄淮海科技攻关，培育了一大批农作物新品种，成果惠及20个省份、3.8亿人口、4.7亿亩耕地，为结束我国千百年来的缺粮历史作出了重要贡献。长期以来，在种业领域，我国农业科技工作者奋力攻关，积极促进了农业科技创新发展和普及应用。

种业是粮食之基。端牢中国人自己的饭碗，种子是关键。近些年，我国种业有很大进步，农业生产用种安全有保障。但还有不少“卡脖子”的难题。例如，玉米和大豆种子基本自给，但受育种及栽培等因素影响，单产与世界先进水平还有差距；少数蔬菜品种还不能很好满足市场的多样化需求，一些适宜设施栽培、加工专用的蔬菜品种仍需要进口……与此同时，全球种业科技的科技创新也在加速。无论是解决这些难题还是追赶超越，需要我们有更大力度、更远谋划的创新作为。

首先要扬长避短，充分发挥我国集中力量办大事的制度优越性，开展科研大协作、大联合，开展种源“卡脖子”技术攻关，打好种业翻身仗。其次，种业本身是一个系统工程，涉及种质资源收集和评价，新品种选育、中试、推广，更需要产业的密切合作。单靠几个课题组、几家研究机构是远远不够的。要大力支持种业龙头企业，建立健全商业化育种体系，加强制种基地和良种繁育体系建设，促进育繁推一体化发展。再者，要对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定的支持。万丈高楼平地起，基础性研究往往是“卡脖子”的薄弱环节，更需要加强。长期稳定支持则是育种的决定性因素，应出台长期稳定支持育种的政策措施，鼓励企业和社会资金支持育种。

同时，加强育种领域知识产权保护必不可少。应及时让每一个新品种、新技术得到有力的知识产权保护，保护创新的积极性，从而激励种业科技不断迈开创新步伐，加快实现自立自强。

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 19 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)