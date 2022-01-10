中新财经1月10日电 (记者 张旭)10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。此次调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到5231对、10606对。一周后，2022年的春运大幕也将正式开启，全国铁路旅客发送量预计达到2.8亿人次。此次大调图将给春运带来这些新变化！

春节回家更快！这些线路旅行时间缩短

2022年1月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，这也是今年首次全国铁路大调图。

据国铁集团介绍，调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到5231对、10606对，列车开行结构不断优化，客货运输能力进一步提升。中东部地区至广深地区的高铁运输能力进一步提升，有效拉近了两地时空距离。

调图后，南昌西经京港高铁至深圳北最快3小时30分可达，较既有经沪昆、京广高铁快1小时08分；合肥南经京港高铁至深圳，最快6小时48分可达，较既有经合福高铁、杭深高铁快2小时15分；南京南经宁安、安九高铁和昌九城际、昌赣高铁、赣深高铁至深圳，最快7小时43分可达，较既有经宁杭、杭昌、合福、南龙、龙漳、杭深高铁快3小时07分；上海虹桥经沪昆、昌赣、赣深高铁至深圳，最快6小时50分可达，较既有经沪昆、京广高铁快1小时14分。

同时，铁路部门也进一步增加了旅客运输能力。

例如，在动车组方面，铁路部门运用新增动力集中动车组25组，在北京至哈尔滨、唐山至曹妃甸、青岛至盐城、邯郸至济南、包头至兰州、呼和浩特至鄂尔多斯、西安至安康、达州至成都、兴国至泉州、广通至昆明等14条既有普速线路上，增开动车组列车35对。

京沪、兰新等线增开货车19对

在货运方面，调图后，铁路部门将统筹普速线路列车开行结构，有效增加货物运输能力。

国铁集团方面透露，将通过优化普速线路客货列车开行结构、调整部分列车运行径路、运用新开通线路资源等措施，增加货物列车开行，提升货运能力，满足电煤等国计民生物资运输需求和经济社会发展需要。

调图后，京沪、兰新、襄渝、陇海等线增开货车19对。浩吉线在保持开行60对图定货物列车的基础上，首次开行万吨重载列车2对。

这个春运，12306服务时间延长！

另外据铁路部门介绍，这个春运，为适应疫情防控条件下的旅客出行规律，铁路部门对售票和退改签有多项改进措施，其中包括：

①、延长12306网站(含手机客户端)售票服务时间由每日5:00至23:30调整为5:00至次日凌晨1:00(每周二除外)；

②、提供24小时互联网退票服务，退票截止时间由乘车站开车前25分钟延长至开车前，新增12306客户端免登录退票渠道；

③、将原来仅可在票面发站办理的开车后车票改签业务，增设网上办理渠道，同时在自助售票终端新增电子客票改签功能；

④、将候补购票最晚截止时间由开车前6小时调整为2小时；

⑤、为旅客提供乘车临时电子身份证明。

在疫情防控方面，今年铁路部门也采取了多项举措，包括在售票环节，严控列车载客率，在有条件的列车实行分散售票；在乘车环节，引导旅客有序分散进站候车，严格按照属地政府要求做好测温验码等工作，严防不符合乘车要求的旅客进站上车；在列车运行环节，加强站车广播宣传，按规定预留隔离席位，一旦发现涉疫旅客，科学有序做好处置工作。

这个春运，你有出行计划吗？(完)

(责编：杨光宇、岳弘彬)