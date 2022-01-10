本报记者 蒋升阳

中央经济工作会议提出，2022年经济工作坚持稳中求进工作总基调，要求加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展。厦门如何落实党中央决策部署，在追求共同富裕、推进高质量发展等方面勇毅前行？记者采访了福建省委常委、厦门市委书记崔永辉。

强化就业优先导向，优化公共服务供给

记者：中央经济工作会议提出，要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径。厦门的思路是什么？

崔永辉：上个月，习近平总书记致信祝贺厦门经济特区建设40周年，强调“努力率先实现社会主义现代化”。这是站在第二个百年新征程新起点上，总书记再次对厦门发展战略作出的科学指引、擘画的宏伟蓝图。

下一步，我们将着重从以下方面加大探索力度。

一是在高质量发展中提升就业带动力。就业增收是实现共同富裕的重要基础。我们要强化就业优先导向，壮大实体经济筋骨，发挥中小微企业的就业主渠道作用，到2025年累计新增就业65万人以上。实施就业能力提升工程，保障好重点群体就业，未来5年开展各类补贴性职业技能培训25万人次以上，增强就业困难群体致富本领。落实最低工资标准合理动态调整机制，2022年4月起厦门最低工资标准将再上调，达到每月2030元。深化收入分配改革，着力提高一线职工工资待遇，壮大中等收入群体。

二是优化公共服务供给。促进基本公共服务均等化，是实现共同富裕的重要着力点。教育方面，持续推动优质教育资源均衡布局，计划到2025年新增中小学幼儿园学位32万个。医疗方面，持续深化“三医”联动改革，促进优质医疗资源扩容和区域均衡分布，力争全市各区都建成至少一家三甲医院。社会保障方面，进一步扩大社会保险覆盖面，到2025年基本养老保险参保率达到96%；着力解决年轻人、新市民等群体的住房需求，未来5年新增供应保障房29万套；健全多层次养老服务体系，完善“三孩”政策配套支持措施。

永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风

记者：作为经济特区，厦门将如何全面深化改革扩大开放？

崔永辉：我们将坚定不移沿着总书记指引的方向，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风。主要从以下方面着力：

一是大力推进重要领域和关键环节改革。在要素市场化配置改革方面，刚刚出台了《厦门市建设高标准市场体系行动方案》，旨在提高土地、劳动力、技术等要素市场配置效率。在国企改革方面，加快建设以外部董事、选派监事、外派财务总监等为主体的外部监督体系，推进经理层成员任期制和契约化管理。在支持民营经济发展方面，制定出台了《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的若干措施》，进一步激发民营经济的活力和创造力。

二是高水平扩大对外开放。进一步提升对台经贸合作水平，打造“厦金共同生活圈”；深化“丝路海运”“丝路飞翔”品牌建设，开辟面向“一带一路”沿线国家国际产能合作平台。大力发展跨境电商等外贸新业态新模式。在制度创新上，健全促进对外投资政策、服务保障和风险控制体系，鼓励引导企业通过绿地投资、并购投资等“走出去”发展壮大。

三是高起点打造外资集聚地。用好投洽会、进博会等重大平台，招引更多优质外资项目落地。出台了优化营商环境条例，正在推进国际化、数字化营商环境两项行动方案，加快推进海丝中央法务区建设，拓展政务服务“全流程网办”等覆盖范围，提升投资便利化水平。

四是高标准抓好自贸试验区等载体建设。我们将重点探索试行自由港的某些政策，形成更多首创性、差异化的改革试点经验。在金砖创新基地建设方面，将坚持国家所需、厦门所能、金砖国家所愿，紧扣政策协调、人才培养、项目开发等三大任务，打造一批标志性平台和旗舰型项目。

打造“高素质的创新创业之城”

记者：中央经济工作会议提出，要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。厦门将如何布局？

崔永辉：我们将重点从以下方面强化科技创新工作，加快发展高新技术产业，努力让“高素质的创新创业之城”迈向更高水平。

一是强化企业主体地位。出台促进科技创新若干规定，引导企业加大研发投入。力争2022年国家级高新技术企业突破3000家，到2025年全社会研发经费投入强度超3.5%，培育更多行业龙头企业和专精特新“小巨人”、单项冠军企业，突破一批关键核心技术。

二是加速形成特色优势。构建更具特色和竞争力的创新型产业体系。大力发展高端制造业，打造信息产业万亿集群。以数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济为重点，培育壮大生物医药与健康等前沿产业。

三是营造一流创新生态。不断深化科技创新机制改革，构建充分体现知识产权等创新要素的收入分配机制，激发创新活力。发挥国家自主创新示范区的主引擎作用，高标准推进厦门科学城等载体建设，吸引更多一流高校、科研机构和优质企业设立新型研发机构。完善科技公共服务平台。

《 人民日报 》（ 2022年01月10日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)