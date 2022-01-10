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下好减税降费先手棋

2022年01月10日08:45 | 来源：经济日报
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原标题：下好减税降费先手棋

减税降费“先手棋”要下稳、下准，新的减税降费要强化精准性，突出支持中小微企业、个体工商户和制造业。此外，还要下好宏观政策协调联动的“一盘棋”，各项政策要合力帮助市场主体减负纾困、恢复发展。

近日举行的减税降费座谈会提出，要针对市场主体需求，抓紧实施新的更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。从中央经济工作会议，到国务院、有关部委的一系列会议，紧锣密鼓对今年实施减税降费进行部署，这是我国应对新的经济下行压力、激发市场主体活力一招重要“先手棋”。

近年来，我国连年实施减税降费，企业税负持续下降。统计显示，“十三五”以来累计新增减税降费超过8.6万亿元。同时，受经济下行压力、新冠肺炎疫情冲击等因素影响，财政收支矛盾较为突出，呈现“紧平衡”状态。减收、增支之间，政策要如何应对？减税降费是否还要持续推进？

先手者，处于主动地位、易得势也。今年的政策部署十分明确：实施新的更大力度减税降费。我国在实施宏观调控中，一系列财政、货币政策工具从不同角度发力，减税降费是其中一项关键性举措。在前期减税降费规模已十分可观，而且财政收支依然严峻的情况下，今年明确实施新的更大力度组合式减税降费，更是显示出主动发力、直指要害的政策意图。

在世纪疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。市场主体特别是中小微企业，面临着较多困难有待克服，助企纾困成为宏观政策的重要任务。“保市场主体就是保社会生产力”。如果在企业难以为继时方施以援手，可能是个下策；找准痛点、及时破解，才能打好主动仗。企业面临成本上升、市场不足等困难，减税降费能够有效助力其缓解资金压力、激发内生动力，在应对困难挑战方面起到关键作用。可以说，减的是企业的一些税费，增的是一大批企业的生存发展机会。

“先手棋”要下稳、下准。中小微企业、个体工商户量大面广，关系着就业和民生，同时面临的困难考验也最大。制造业是实体经济的基础，是国家经济命脉所系，受疫情冲击很严重。新的减税降费要强化精准性，突出支持中小微企业、个体工商户和制造业。比如，继续对小微企业和个体工商户实施所得税、增值税等方面的优惠政策，完善研发费用加计扣除政策，加大增值税留抵退税力度等。建议相关政策要尽快明确、抓紧实施。从近年来的“减税降费”到去年的“减税降费+缓税缓费”，体现出针对企业困难采取有针对性的措施，不少好的做法可以延续、完善。

除了下好减税降费“先手棋”，还要下好宏观政策协调联动的“一盘棋”。财政、货币、就业等政策要合力帮助市场主体减负纾困、恢复发展，比如引导金融机构加大对实体经济特别是中小微企业的支持，抓好重点群体就业、落实落细稳就业举措等。

实施新的更大力度减税降费，将给市场主体带来更强动能。有减税降费的助力，再加上自身的努力，相信市场主体一定能渡过难关、恢复发展。

(责编：罗知之、陈键)

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