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“万物皆可盲盒”是伪命题

余 悦
2022年01月10日08:46 | 来源：经济日报
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原标题：“万物皆可盲盒”是伪命题

随着各行各业刮起盲盒风，“万物皆可盲盒”一度成为流行语。有媒体甚至将“盲盒经济”总结为2021年度中国经济热词之一。实际上，“万物皆可盲盒”是个伪命题。

盲盒消费有市场需求，因此其存在有合理性。比如，不少博物馆推出考古盲盒，将“考古挖掘”这一动态体验引入盲盒中，创新形式吸引消费者熟悉了解文创产品，满足了消费者对考古的好奇。

但市场上更多的盲盒营销已经走偏。举例来说，有商家利用年轻人渴望脱单或拓宽交友圈的心理，瞄准婚恋交友市场，卖起了“脱单盲盒”。这类盲盒线上线下均有售卖，玩法大致类似，消费者花几元钱可以随机获取一个陌生人的联系方式，或留下自己的联系方式等待被“有缘人”抽取。不过，有参与“脱单盲盒”的消费者表示，抽到虚假个人信息的概率极大，甚至还有消费者个人信息被泄露，留下联系方式后，随之而来的是连续不断的商业推广，甚至收到诈骗信息。

盲盒作为一种产品营销方式，对商家而言确是商机，但不是什么产品都适用盲盒的“盲”属性。盲盒营销不能仅靠拆盲盒给予的情绪价值作为支撑，应更注重产品内涵，满足人们的精神需要。从“考古盲盒”风靡可以看出，内容过硬的产品能持续为消费者提供惊喜与满足。

盲盒归根结底卖的还是产品，商家应多在产品创意、设计以及质量上下功夫，升华盲盒IP内涵，这样才能既留住惊喜，又能守住底线，促进盲盒经济健康可持续发展。

另外，盲盒在售卖时由于产品的不可见性和随机性，很容易产生虚假宣传、过度营销等问题，这就要求监管部门尽快完善相关制度和规则，严打失信行为，规范盲盒市场发展。

(责编：罗知之、陈键)

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