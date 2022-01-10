本报记者 于 泳

原标题：保险业风险保障功能持续增强

保险业充分发挥风险保障功能，满足人民群众多样化保障需求的保险产品供给进一步丰富，参与社会管理、服务实体经济能力进一步提升。

来自中国银保监会的最新数据显示，2021年前10个月，保险业累计实现保费收入3.91万亿元，同比增长3.2%；提供保险金额9411.43万亿元，同比增长29.26%；各项赔款与给付支出1.27万亿元，同比增长16.52%。保险业提供保险金额同比增速为保费收入同比增速的近10倍，各项赔付支出同比增速为保费收入同比增速的5倍以上，保险保障功能进一步发挥，人民群众获得感大大提升。

健康险保障提升获得感

2021年初，新版重大疾病保险定义和发生率表正式实施，重大疾病保险产品保障责任进一步升级。银保监会先后出台《关于印发保险公司城乡居民大病保险业务管理办法的通知》《关于规范保险公司参与长期护理保险制度试点服务的通知》《关于做好短期健康保险业务客户服务工作的通知》等多项规范性文件，指导保险公司更好服务保障民生。

2021年前10个月，健康险赔款与给付支出3397.19亿元，同比增长54.25%。其中，疾病保险赔付支出748.36亿元，医疗费用保险赔付支出1754.25亿元。截至目前，商业健康保险有效保单件数11.43亿件，覆盖7.48亿人。其中，疾病险有效保单件数6.36亿件，覆盖人数3.91亿人；医疗险有效保单件数6.52亿件，覆盖人数6.6亿人。银保监会主席郭树清表示，保险业作为管理风险的行业，要在风险事前预警、事中管理和事后应对上，提升专业化水平。一些经营医疗健康险的保险公司，在重大疾病种类、致病机理、药物疫苗、并发症及护理等方面的探索卓有成效，逐渐成为这方面的引领者和先行人。据银保监会人身险部主任陈映东介绍，我国大病保险制度实施9年来，累计赔付5535.88万人，全国大病患者实际报销比例在基本医保的基础上平均提升了10个至15个百分点，最高报销金额111.6万元，有效缓解了城乡居民“因病致贫”“因病返贫”问题。

2021年，银保监会将大病保险原有监管制度进行了整合，构建起覆盖大病保险承办全流程、全环节的监管体系。2021年12月27日，银保监会发布《关于调整保险公司总公司城乡居民大病保险名单的公告》。调整后，具有大病保险经营资质的保险公司共有26家，其中人身险公司14家，财产险公司12家。

银保监会有关负责人表示，监管制度的整合主要从三个方面考虑：一是明确保险公司与政府开展大病保险项目清算的要求，鼓励按完整协议期进行清算，更好实现“保本微利，收支平衡”；同时强化公司主体责任，要求保险公司建立内部问责机制，理性参与大病保险投标，做好承办工作。二是要求保险公司要有长期经营大病保险业务的安排，按照长期健康保险的经营标准完善组织架构，健全规章制度，加强人员配备，提升专业经营和服务水平。三是整合监管资源，发挥监管合力，更好保护参保群众合法权益。

巨灾险减缓重大灾害风险

我国是世界上受自然灾害影响最严重的国家之一。2021年，云南、青海等地先后发生地震灾害，河南、山西、浙江等地夏季遭受暴雨和台风等灾害天气影响。记者在采访中了解到，灾害发生后各地保险公司全力配合地方政府做好救灾工作，积极摸排灾区灾情状况，建立24小时畅通接报案理赔渠道，推出多项快速理赔举措，做到应赔快赔、应赔尽赔。例如，云南震后22小时内完成4000万元的政策性农房地震保险理赔款支付。截至2021年12月1日，河南强降雨事件保险业共接到报案52.88万件，已赔付案件50.1万件，支付赔款97.04亿元，整体件数结案率已达94.7%。

2016年，监管机构先后出台《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》《地震巨灾保险专项准备金管理办法》等多个文件，地震巨灾保险制度初步建立。此外，广东、宁波等15个省市推动开展了地方性巨灾保险试点，结合地方巨灾风险特点，提供差异化、特色化、定制化风险保障。截至2021年10月底，地震保险共同体累计为全国1580.14万户次居民提供6195.76亿元巨灾风险保障，累计支付赔款7037.61万元。

2021年8月，中再集团发布了我国第一个经中国地震学会认证、拥有自主知识产权、可商业应用的“中国地震巨灾模型2.0”。此举对系统性提升我国地震巨灾风险量化管理能力具有里程碑意义。模型既可以为保险公司商业化使用，制定精细化巨灾风险区划和限额管理、快速评估承保业务的保险损失、优化设计再保方案；也能够为快速评估地震灾害经济损失，辅助政府部门制定地震防灾减灾综合规划方案。

2021年10月，由中再产险发起的巨灾债券在香港成功发行，这是香港地区发行的首只巨灾债券，该债券主要保障标的为国内台风风险，募集金额3000万美元，开创了在港设立特殊目的保险公司进行巨灾风险证券化的先河。中再产险总经理张仁江表示，粤港澳大湾区作为我国台风、强降雨灾害最为严重的区域之一，做好巨灾风险的有效管理对于大湾区建设至关重要。

银保监会有关负责人表示，我国巨灾保险发展还存在着一些短板。比如，保险产品不够丰富，当前的巨灾保险主要以地震为主，针对台风、洪水、突发卫生事件等多灾因的保险保障还不够完善，不能完全满足社会需求。保障区域不够平衡，如地震巨灾保险主要集中在四川等个别地区，其他地震高风险地区投保面明显过低。保险覆盖还不全面，群众的风险意识和自主投保意识不明确，保险覆盖面远低于国际平均水平，巨灾保险在巨灾风险管理体系中发挥的作用还不充分。

车险综合改革落地见效

2020年9月，车险综合改革在全国范围内铺开。改革实施一年多来，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本实现，消费者普遍获益，获得感显著提高。截至2021年10月底，车辆平均所缴保费为2762元，较改革前降低21%，87%的消费者保费支出下降。据测算，改革以来累计为车险消费者减少支出超过2000亿元。同时，商业车险平均无赔款优待系数（NCD系数）由改革前的0.789下降至0.753，众多驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主享受到了更多的保费优惠。

记者在采访中了解到，车险综合改革在压降保险公司费用成本的同时，行业总体赔付水平不断提升，让车险保障更多惠及广大消费者。截至2021年10月底，车险综合赔付率为73.1%，同比提升达16.2个百分点。

此外，银保监会印发《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020—2022年）》，督促保险行业强化科技赋能，积极运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等技术，在数字化、线上化、智能化建设方面加大投入，丰富线上产品和服务渠道，探索无接触式核保核赔。通过一系列线上化改革举措和科技投入，交强险线上服务链条延长，线下线上互动融合。据统计，目前主要保险公司线上化服务覆盖率达到80%，交强险经营质效进一步提升，服务满意度稳步提高。

(责编：罗知之、陈键)