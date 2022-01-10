本报记者 陈果静

原标题：数字人民币越来越“香”

近日，数字人民币（试点版）APP已在苹果、华为、小米、OPPO等应用市场上架。数字人民币“10+1”试点地区，包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连及冬奥场景（北京、张家口），在这些地方可以下载注册并使用该APP。经济日报记者发现，目前APP内已新增微众银行（微信支付）数字人民币钱包以及网商银行（支付宝）数字人民币钱包。

记者在体验时发现，在数字人民币（试点版）APP上选择“我的”，再点击“开通或添加数字钱包”，就能看到这两个新增的钱包，点击并开通后，就可以在微信支付和支付宝中看到新增的“数字人民币”选项。

在线下使用时，消费者可以通过微信或支付宝扫一扫数字人民币收款码，或者向商家出示数字人民币付款码，就可以使用数字人民币支付。在线上消费时，同样能够使用数字人民币支付，消费者只需要点击数字人民币的“子钱包”功能，之后页面会出现京东、美团、饿了么、天猫超市、滴滴出行、顺丰速运等商户列表，选定商户后，按照提示操作，就可以在相应的商户APP内使用数字人民币付款。记者发现，在添加数字人民币子钱包至美团后，即可用数字人民币支付日常的美团外卖订单等。有的商户还推出了数字人民币的红包优惠，吸引消费者体验。

“数字人民币（试点版）APP上线是数字人民币推进过程中的重大进展。”博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示，首先试点的“门槛”降低了——试点地区消费者在线上就能开立钱包参与试点，这能够纳入更多用户和地区参与测试，测试广度有所拓宽。其次也意味着数字人民币试点进入了“全量测试”阶段。九大运营机构的钱包同时支持开立，这说明数字人民币应用已日渐成熟，接下来测试深度可能会逐渐加强。此外，APP在应用界面功能上也更加人性化，用户的体验会更好，这为以后更加全面的试点推广打好了基础。随着微信、支付宝等接入数字人民币，数字人民币试点将覆盖更多用户。同时，数字人民币的使用也会增加第三方支付平台和互联网平台的用户使用黏性。

在数字人民币APP（试点版）上线后，消费者体验的热情高涨。美团相关人士向记者透露，在数字人民币（试点版）APP上架、美团外卖场景开通数字人民币支付通道后，美团平台新增的添加数字人民币子钱包的用户数大幅上涨，APP上架3日新增添加子钱包的用户数日均同比增长18倍，数字人民币交易订单和交易金额日均同比增长约15%。美团相关人士对记者表示，外卖场景开通数字人民币支付，将与数字人民币（试点版）APP形成良性循环，共同促进数字人民币加速普及推广。

数据显示，数字人民币个人钱包开立速度明显加快。《中国数字人民币的研发进展白皮书》公布的数据显示，截至2021年6月30日，共开通个人钱包2087万余个。而最新数据显示，截至2021年10月22日，已经开立数字人民币个人钱包1.4亿个。同期，数字人民币累计交易明显放大。截至2021年6月30日，对公钱包为351万余个；而到了2021年10月22日，对公钱包达1000万个。数字人民币累计交易从2021年6月30日的7075万余笔、345亿元增长到2021年10月22日的1.5亿笔、620亿元，交易增长迅猛。由此可见，随着数字人民币场景的不断丰富，交易规模正在迅速扩大。

业内专家认为，随着越来越多像美团外卖这样的高频民生应用场景的接入，数字人民币的应用生态、交易规模有望得到极大提升，数字人民币将加速拓展应用场景、融入百姓生活。

(责编：罗知之、陈键)