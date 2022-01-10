王延斌

原标题：全球新纪录！本体热效率达51.09%柴油机诞生

在全球首款本体热效率50.23%的商业化柴油机研发成功480天之后，这一纪录被再度刷新。

1月8日，潍柴动力股份有限公司（以下简称潍柴动力）全球首款本体热效率51.09%柴油机对外发布。科技日报记者了解到，上述成果经过国际权威检测机构德国TüV南德意志集团的严格认定，最终确认了数据。该成果也引起了国际汽车工程师学会、麻省理工学院、奥地利AVL公司、中国机械工程学会等十几家国内外权威机构的注意，并以贺信的形式表达了对该成果的关注。

值得一提的是两次柴油机热效率世界纪录的创造者均为潍柴动力。该企业也是内燃机可靠性国家重点实验室所在地。

热效率是衡量内燃机燃油利用效率的标准，热效率越高，燃油消耗越少，节能减排的效果越显著，是体现一个国家柴油机技术综合实力的标志，热效率提升也是柴油机诞生125年来全球行业的共同追求。现场专家认为：如果说全球首款本体热效率50.23%的商业化柴油机犹如人类史上首次百米跑进10秒；那么柴油机本体热效率全球首次达到51.09%，犹如百米赛道上跑进了9秒，将进一步提升我国在全球内燃机行业的话语权。

科技支撑“碳达峰碳中和”，该成果的面世具有重大意义。据测算，与市场现有主流产品（平均46%热效率柴油机）相比，51%热效率柴油机可实现油耗、二氧化碳排放分别降低10%，每年可为我国节油1600万吨，经济效益约1400亿元；二氧化碳排放量每年可减少5000万吨。未来，随着这一顶尖技术在行业大规模应用，必将带来巨大的经济效益和社会效益。

山东重工集团党委书记、董事长，潍柴动力董事长，国家燃料电池技术创新中心学术委员会主任谭旭光在现场表示，内燃机本体热效率达到51.09%，新能源全面发力、大规模示范应用，潍柴“双擎”驱动，坚定不移实现传统高端动力和新能源动力走在最前，在科技革命和产业变革中，为“双碳”开辟了多元化能源转型的新路径。

(责编：罗知之、陈键)