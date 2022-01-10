操秀英

原标题：科技创新助力 渤海油田成为我国第一大原油生产基地

3000万吨原油意味着什么？

这个数字相当于我国原油年产量的1/7；把它开采出来，年均需要488口井钻井同时作业，钻井总进尺112万米，相当于126.6个珠穆朗玛峰的高度；3000万吨投入市场，可以为全国2.9亿辆燃油汽车加1.5次油……

1月9日，中国海油宣布，我国最大海上油田——渤海油田，2021年原油产量达到3013.2万吨，成为我国第一大原油生产基地，原油增量约占全国增量的近50%。

渤海油田始建于1965年，是我国海洋石油工业的发源地，也是中国海油精心培育的产量最高、规模最大、效益最好的主力油田。投产50余年来，已发现探明石油地质储量超44亿吨、天然气地质储量近5000亿方，累计为祖国贡献油气超4.93亿吨，为保障国家能源安全和推动经济社会发展作出重要贡献。

中海油天津分公司勘探总师薛永安介绍说，渤海湾盆地地质构造复杂，就像是一只“金盘子”，掉在地上摔碎了又被踩了几脚，油藏分布十分零散复杂，而且还隔了一层海水，勘探开发难度更高。

为了将这些分散的油藏找出来，渤海油田不断解放思想，陆续应用“立体勘探”“集束勘探”“组合勘探”与“价值勘探”理念，探明储量不断攀升。进入“十三五”后，渤海油田又创新提出“湖盆成气”理论、“汇聚脊”成藏理论，发现了多个亿吨级油气田，为建成我国第一大原油生产基地夯实了储量基础。

中海油天津分公司开发总师赵春明表示，渤海油田不仅油藏分散，且原油黏度大，以稠油油藏为主，要经济有效开发这些“低边稠”油田，难度极大。为此，中国海油自上世纪九十年代以来，已连续开展三次“优快钻井”提升行动，使平均钻井周期从57天下降至10天以内，钻井效率提升了6至7倍，为渤海油田的快速发展打通了关键瓶颈。

此后，以优快钻完井技术为代表，渤海油田的储层描述技术、地质数模和建模技术、工程建造技术以及在生产油田综合调整技术等均达到世界先进或国内领先水平。以“丛式井”调整增产为例，针对海上大中型油气田开发井网密度大、碰撞风险高等难题，渤海油田研发形成了海上丛式井组平台位置综合优选及极限井槽分配技术，实现一个平台可以打88口井，让地下井网仿佛在“扫把里面又插了一把扫把”，高精度钻井和安全控制等达到世界先进水平。

“十三五”期间，渤海油田又陆续在地球物理技术、智能分注技术、采油工艺技术、稠油规模热采、岸电、智能油田等新技术应用方面取得重要突破。这些成果标志着我国近海勘探开发技术已达到世界一流水平。

国内原油产量增长看海上，海上原油产量增长看渤海。中海油天津分公司总经理阎洪涛告诉记者：“十四五”期间，渤海油田将高质量推动“七年行动计划”，将渤海油田打造成为集勘探开发一体化、工程建设标准化、油气生产智能化、经营管理精益化的标杆能源基地，努力实现勘探大突破、原油硬增长、天然气大发展，确保2025年实现油气上产4000万吨。

中国海油董事长汪东进表示，中国海油将大力推动“增储上产攻坚工程、科技创新强基工程、绿色发展跨越工程”，持续加大勘探开发投入力度，进一步发挥海上油气增产对于我国油气资源安全稳定供应、降低对外依存度的重要作用，把能源的饭碗牢牢端在自己手里。

(责编：罗知之、陈键)