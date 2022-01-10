华 凌

原标题：令人身临其境 8K服务让北京冬奥会更精彩

鸳鸯喙尖悬挂晶莹欲滴的水珠、云雀利爪去勾树枝上的山杏、白鹭将黑色长腿弯入羽翼休憩……1月7日，科技日报记者走进北京广播电视台冬奥纪实8K超高清试验频道电视节目制作中心，彩色绚丽的大屏上正在播放清晰可见、令人身临其境的8K纪录片。

不久前，北京市市长陈吉宁指出，“8K超高清是这次科技冬奥的最大技术亮点。”那么，与传统的高清电视频道相比，8K究竟好在哪里；怎样才能够让播出的节目超高清；通过8K观看的冬奥比赛，会是怎样的感受？

2021年12月31日，全国首个向广大观众提供8K服务的电视频道——北京广播电视台冬奥纪实8K超高清试验频道正式开播，将为北京冬奥会和冬残奥会盛况全方位纪实报道提供技术支撑。

据业内人士称，我们肉眼能够捕捉的图像视野范围大概是100°，通过科学计算，当距离屏幕高度约0.75倍时，才能接近最大的图像视野范围。这就需要8K分辨率才能看得更清晰，即8K是迄今最接近人眼真实视觉的超高清视频技术。

北京广播电视台党组成员、副台长陈祥介绍，相比于传统的高清电视频道，8K电视节目将极大提升观众的观看体验，在画面帧率上达到50帧率，分辨率是4K的4倍、16倍于高清的7680×4320的超高清分辨率，可以形成最佳观看距离，以及沉浸式观看视角。

“8K画面，从中心到边缘都非常清晰，不同的人看同一画面，所看的视点却不一样。之前看高清画面时，所有人盯着一个视点看，而8K则是没有办法控制观众，很难引导其视线，这就赋予观众8K多视点的观看乐趣。在前期拍摄节目制作中，我们把画面中所有可观看的细节点充分保留下来，让观众自主去选择性地观看，寻找亮点感受乐趣。因为人眼的观看特点是喜看鲜艳、明亮、实焦的画面，而8K画面具有大量满足以上特点的细节观看点。”电视节目制作中心技术指导郭豪珺介绍。

据了解，8K超高清试验频道体系的建立，包含前期拍摄、后期编辑、特效制作、音频制作、传输链路、集成播控、终端显示等多个环节。其中后期制作中的调色环节对于把控8K图像质量尤为必要而重要。

在超高清工作室，郭豪珺指着原始素材与调色成品的画面对比介绍说：“在后期制作中，需把原始画面的主题突出，对一些细节瑕疵进行调整，比如节目主持人脸上打粉颗粒、皮肤瑕疵等，给观众带来更美的感受。技术人员通过8K审看调色系统对画面逐一进行色彩科学匹配、曝光与色温调整、黑电平调整、面部补光和柔化、画面增强、主体光加强、手部肤色调整、画面边缘处理、风格化调色包括细节增强等。”

为响应国家和北京市关于超高清视频产业发展的战略构想，2021年4月，北京广播电视台成立8K项目专班，自筹资金，全力推进冬奥纪实8K超高清试验频道筹建工作。经过近一年的努力，北京广播电视台完成8K项目核心系统建设、内容生产储备和8KApp研发三大主线任务，形成20余项国产自主知识成果，制作超过50小时的8K精品节目，积累100小时以上的8K素材，圆满完成试验频道的筹备和开播工作。特别是在疫情影响现场观赛的情况下，频道的开播会高标准满足观众线上观赛的要求，更好带动人们关注和融入冬奥，充分彰显“双奥之城”的风采。

北京广播电视台技术管理部主任毕江表示，未来频道将以冬奥会超高清赛事转播为契机，持续开展超高清、高新视频新技术研究与应用，联动城市户外大屏、示范社区中屏和个人终端小屏，实现不同场景下的跨屏融合传播。推进8K超高清集控平台、城市户外8K大屏、8K示范社区建设，推动5G云转播背包、AVS3视频接收技术、多地实时连线系统等13项服务冰雪赛事，实现多终端的用户体验和跨屏融合传播。

(责编：罗知之、陈键)