孙 瑜

原标题：科普专项行动让老年人跨越数字鸿沟

“学会使用智能手机，比儿子还叫得应！”这是一位老人经过智能手机培训后的感慨。

这位老人参加的培训活动是浙江省科学技术协会（以下简称浙江省科协）牵头开展的“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动。

据介绍，自2021年3月开展以来，该行动已成立教学网点4000多个，培训老年人120余万人次，以实际行动帮助老年人“翻山越岭”，跨越数字鸿沟。

这一行动成为中国科协2021年度党史学习教育的典型案例。

1月6日，在中国科协召开的党史学习教育总结会议上，浙江省科协党组书记、副主席谢志远说：“我们把实施‘银龄跨越数字鸿沟’作为落实‘我为群众办实事’的重要举措之一，在全省范围内同步开展老年人智能手机科普培训，让老年人共享改革发展成果。”

中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模达10.11亿，其中50岁及以上占比达28%，几乎每10个网民中就有3个是中老年人。

随着数字化生活的普及，网上理财、交通出行、看病挂号等在数字化浪潮下，让老年人感到“难以接近”。

老年人的窘迫情况被浙江省科协看在眼里。

2021年3月，浙江省科协会同省委老干部局、省教育厅、省卫生健康委、省文明办等部门和单位，出台“银龄跨越数字鸿沟”科普专项三年行动计划，省、市、县三级联动，全省11个地市同步开展，计划三年内对全省老年人进行200万人次以上的智能手机应用科普培训。

说起来容易，做起来难。科普培训要从哪下手？把握新发展阶段老年人智能设备的使用需求和学习难点非常重要。

培训地点要便利，培训服务要社会化。浙江省科协广泛动员基层科协组织参与科普专项行动，将教学网点延伸到村、社区一级。同时，浙江省科协与中国移动浙江分公司、中国建设银行浙江省分行分别签订战略合作协议，提出通过覆盖全省的营业厅（门店）开展科普培训。谢志远介绍，目前已建成建行网点718个、移动网点889个。

智能手机上字太小，不容易看清。移动专为老年人上线“银龄版”手机营业厅，自动大号字体显示，让老年人“想用、能用、会用、敢用”。

请什么人来培训老年人合适？浙江省科协持续招募政治素质强、专业素养高的科技工作者、高校教师、社区工作人员、通信运营、金融服务从业人员等组建“万人科普讲师团”。其中，党员比例为42%，本科及以上比例为61%，为老年人提供了“高质量”的授课内容。

为提高老年人的培训积极性，浙江省科协推出老年人智能手机模拟操作平台，鼓励各地开发方言版特色化教学资源，方便老年人练习实际生活场景。例如，丽水市制作本地话和普通话“双语”教学视频，温州市创编方言版自学教材《指尖上的科学》。同时，浙江省科协还汇编“入门班”“提高班”“创新班”统一教材并进行全省配送，目前已达10万册。

谢志远表示，下一步，浙江省科协将继续加大“银龄跨越数字鸿沟”行动的广度和力度，用“最强合力”“最细网格”“最美志愿”和“最佳场景”服务老年人，让老年人共享改革发展成果，融入数字社会。

(责编：罗知之、陈键)