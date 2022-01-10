原标题：自动驾驶已“接单”下一站，开往大规模商业化

北京市民正在体验百度萝卜自动驾驶汽车视觉中国供图

作为网联云控式高级别自动驾驶示范区，北京经开区率先在60平方公里范围内开展了全国首个自动驾驶车辆商业化试点服务。这标志着国内自动驾驶从测试示范迈入商业化试点探索新阶段，自动驾驶开始融入大众生活。

◎通讯员 卢金曦 本报记者 华 凌

“行驶平稳、价格划算，没想到这样的高科技真的走进了我们的生活，带来了便利。”2021年11月25日，北京经济技术开发区（以下简称北京经开区）居民袁女士在朋友圈及社交网站晒出的一张1.34元的乘坐自动驾驶出租车的订单截图被频频点赞。这是北京开放国内第一个自动驾驶出行服务商业化试点后的首个商业化落地订单。

就在这张订单完成之前，北京经开区作为全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区，率先在60平方公里范围内开展了全国首个自动驾驶车辆商业化试点服务。并对百度Apollo和小马智行颁发了自动驾驶出行服务商业化试点首批许可证，这标志着国内自动驾驶从测试示范迈入商业化试点探索的新阶段，自动驾驶开始融入大众生活。

在自动驾驶商业化运行中大显身手

随着首个自动驾驶商业化订单的落地，付费乘坐智能网联乘用车（Robotaxi）已然成了北京经开区居民日常出行的选择。“此次开放Robotaxi付费，意味着行业开启了自动驾驶商业化模式验证，无人驾驶技术也将以更产品化的形式进入出行服务市场。”小马智行相关负责人表示，“商业化试点1个多月来，Robotaxi每天都有数百个付费订单。”

Robotaxi的商业化是行业内公认的难点，全场景L4自动驾驶更是很难逾越的高峰，即实现高度自动驾驶，全程无须驾驶员任何操作，一般需依靠可实时更新的道路信息数据支持，在出行真实场景下，完成自动取还车、自动编队巡航、自动避障等。

那么，人工智能在自动驾驶商业化运行中是如何大显身手的？“当前，运用在Robotaxi上的集合人工智能等技术的软件系统可实现系统感知无盲区。”小马智行相关负责人说。

小马智行技术人员介绍，红绿灯识别摄像头可帮助Robotaxi更精准地识别信号灯状态，侧向的毫米波雷达用于车辆右拐时监测左侧直行来车的情况……在小马智行的Robotaxi上，通过4个激光雷达、4个毫米波雷达、7个摄像头，以及两个GNSS天线模组，能够实现360度无盲区感知，为长尾场景、复杂场景提供了更优化解决方案。车辆在行驶过程中将所感知到的有效数据回传到后台，人工智能、深度学习网络会对路测数据进行挖掘并进行自动标注、学习训练，以此驱动感知算法和预测模块的快速迭代。

“实现Robotaxi的商业化，我们不仅有单车智能的技术路线支撑，还有车路协同技术路线的护航。”获得自动驾驶出行服务商业化试点许可的另一家企业——百度Apollo通过人工智能技术既有可实现单车智能的技术路线，也有和城市交通紧密连接的车路协同技术路线。而在单车智能上，百度Apollo还推出了国内唯一的城市道路L4级视觉感知解决方案。在车路协同领域，百度Apollo提出了可单纯依靠路侧感知实现开放道路连续路网L4级自动驾驶闭环的车路协同技术——Apollo Air。不仅如此，百度Apollo还将人工智能应用在“5G云”上，当出现临时道路变更或交通管制等情况，接到自动驾驶车辆的求助请求后，“5G云代驾”可以接管无人驾驶车，迅速解决车辆行进中的问题。

实现城市高速运输及末端配送

1月4日中午，北京经开区朝林大厦办公室内，田先生打开新石器专送小程序，楼下的新石器无人售卖车提供的4种餐品便显示在眼前。“中午来不及吃饭，就在小程序看看无人售卖车

都在卖什么，下楼扫码付款即取，特别方便。”他说。挥手即来、扫码付款即取餐，每天早餐、午餐时段，新石器的无人售卖车都是园区的“红人”，解决了园区职工的用餐问题。实际上在这座办公楼下，每天都有无人配送车来来往往，有送快递的、送外卖的……

随着具有类人认知决策能力的人工智能和自动驾驶技术的迅猛发展，自动驾驶商业落地的进程也逐步加快，其正覆盖到城市末端配送的最后3公里，拥抱无人配送巨大的市场机遇。

只见自动驾驶卡车驶至高速入口处，放缓速度，跟随其他车辆汇入高速路；随着车流量变大、变小，及时调整车速；遇到弯道，慢慢转弯提速……2021年的最后一天，主线科技、小马智卡的自动驾驶卡车纷纷上路，开启自动驾驶的“高速”时代，向商业化运行迈出重要一步。

“能够让自动驾驶卡车在高速路上如此平稳地行驶，得益于我们自主研发的人工智能核心技术，这个技术让卡车仿佛长了大脑一般，可以精确识别周边环境，从而做出相应的行驶判断。”主线科技前瞻院院长王超介绍说，“做自动驾驶需要进行很多的测试，不断挖掘长尾场景，实现数据闭环，这些都是为了让自动驾驶汽车可以在更多场景内安全行驶。”

基于自主研发的“虚拟司机”核心技术，小马智卡自动驾驶卡车系统采用多传感器融合方案，实现了360度感知、厘米级定位，其中长距离摄像头覆盖范围达1000米。自动驾驶卡车通过人工智能技术能够充分检测高速前方路况，后向摄像头可协助车辆在高速场景下更安全地变道，同时，通过最优路径和智能化组合油门、刹车等控制方案，自动驾驶卡车可以实现安全、稳健驾驶，提高车辆运行效率。

王超表示：“开放高速公路测试可以帮助企业加速算法和产品的迭代升级，收集大量数据，促进行业快速发展，让自动驾驶卡车迎来商业化的曙光。”

显然，在人工智能的加持下，无人驾驶能缓亦能快，其正在实现城市所需的高速运输及末端配送。

探索自动驾驶可行的商业模式

安全性是自动驾驶的基础。无疑，在保障安全的前提下，才能探索出自动驾驶可行的商业模式。

据介绍，北京市高级别自动驾驶示范区给出了科技赋能城市的“中国方案”，即建设“智慧的路、聪明的车、实时的云、可靠的网和精确的图”五大体系。

为了保障自动驾驶安全运行，目前在北京经开区启动的北京市高级别自动驾驶示范区，完成了1.0阶段建设任务。即通过人工智能技术，在车端实现车和路感知数据的实时融合，使车道级准确率大于99%；在路端主要实现智能网联汽车的标准路口建设方案，使通行效率提升30%以上；在云端，实现数字化全息路口，完成故障车辆等17类交通事件定义；在网端，借助高可靠、低时延EUHT网络实现交管信息实时推送、车路协同信息实时传输、平行驾驶远程监控、车辆远程驾驶等功能；在图端，建成高精动态地图平台，回应企业产业化需求，探索商业化落地。

“下一阶段，示范区将持续总结前期建设经验，重点实施‘扩路、强云、组网、联车、落图’五大专项，在北京经开区60平方公里范围内实现数字化智能路口基础设施全覆盖，推进群智协同创新、智慧交通管理等技术的创新应用。”北京经开区管委会副主任、北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室主任孔磊表示。

据了解，管理政策体系方面，示范区将在已出台政策的基础上，聚焦智能网联客运小巴、无人接驳车、无人清扫车等在应用中的具体场景，以及智能网联汽车事故责任划分、数据安全管理等共性问题进行创新性监管试点。

孔磊指出：“我们将持续开展场景创新，完善云控应用生态体系，提供智能网联汽车城市级规模服务，支撑多行业创新应用，打造智能网联汽车城市级应用的‘北京方案’。”

(责编：罗知之、陈键)