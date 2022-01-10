原标题：借力外脑，河南打出农业工程技术创新“组合拳”

科技日报讯 （记者乔地 通讯员谢东明）签署“国家小麦技术创新中心（筹）共建单位合作协议”“科研合作与研究生培养战略合作协议”；设立“全国粮食安全宣传教育基地”“‘一带一路’国际生猪产业科技创新院”……近日，在郑州举行的“工程科技战略高端论坛暨第六届黄河论坛”上，中国工程院一系列实招，助力农业大省河南的农业工程技术创新。

包括12位两院院士在内的300余位专家、学者还围绕“动物疫苗未来发展方向及其挑战”“小麦族植物基因组解析及分子育种”“新发展格局下确保粮食安全的生产扶持政策战略研究”等进行60余场专题报告与研讨会。

活动期间，河南农业大学与南京农业大学、安徽农业大学、河南省农科院等28家共建单位签署“国家小麦技术创新中心（筹）共建单位合作协议”。国家小麦技术创新中心（筹）由中国工程院刘旭院士任委员会主任、康振生院士和许为钢院士任副主任，将围绕粮食安全重大战略和小麦产业发展与科技创新重大需求，开展全方位合作，实现强强联合、优势互补、合作共赢，提升小麦产业科技创新能力。

河南农业大学还与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、兰州兽医研究所、上海兽医研究所等单位签署“科研合作与研究生培养战略合作协议”，共同致力于提升我国兽医学科发展水平。

由中国科协、农业农村部主导建设的“‘一带一路’国际生猪产业科技创新院”在当日揭牌，将围绕“一带一路”沿线国家农业产业需求，充分利用民间科技交流渠道，输出我国农业领域的成熟技术、产品和服务。

在中国工程院国际工程科技战略高端论坛暨第六届黄河论坛上，还举行了60余场专题学术报告。其中，以“动物疫苗未来发展方向及其挑战”为主题的论坛，下设“动物疫苗发展前沿国际论坛”“动物养殖与动物疫病防控国际前沿论坛”“动物疫苗发展前沿国际青年论坛”“‘一带一路’农牧产学研国际合作产业技术创新国际论坛”等4个分论坛。论坛围绕小麦族植物基因组解析及分子育种的核心主题开展学术报告和研讨，着重研讨如何集成先进的基因组学、生物信息学、遗传学和分子育种技术，促进小麦族植物基因组结构与基因表达规律的深入解析，更加有效地挖掘出有重要育种实用价值和科学意义的新基因和优异变异，助力植物基因组学及小麦分子育种研究进步。

(责编：罗知之、陈键)